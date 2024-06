Ragazzi dispersi nel fiume Natisone: le ricerche ripartono all'alba, al setaccio la forra di Premariacco. Individuato il segnale di un cellulare

Tre ragazzi dispersi nel fiume Natisone in piena a causa del maltempo, a Premariacco, in provincia di Udine: all'alba di sabato 1 giugno sono riprese le ricerche. I tre giovani erano scesi poco dopo le 13 di ieri in una spiaggetta di ghiaia del corso d'acqua che solca in quel tratto il comune di Premariacco, solitamente all'asciutto in giornate climaticamente tranquille. Ma la piena che li ha travolti non lascia speranza. I tre ventenni hanno provato a resistere, annaspando, prima di venir trascinati via contro le rocce delle forre che caratterizzano il tratto successivo verso valle.

Il segnale del cellulare

La novità di oggi è che i vigili del fuoco hanno individuato il segnale di uno dei cellulari dei tre giovani. A intercettare il segnale emesso dal cellulare è stato proprio uno dei droni della Protezione civile che da questa mattina vengono utilizzati dai soccorritori, una delle apparecchiature impiegate per le ricerche.

Le ricerche

«Imponente lo schieramento di mezzi che dalle prime luci dell'alba stanno setacciando la forra di Premariacco in direzione Paderno», comunica in un post il sindaco Premariacco Michele De Sabata, postando la foto dei mezzi dei Vigili del Fuoco. «Durante la notte hanno sospeso in un punto le ricerche in attesa di potersi calare o risalire dal fiume. Sono ore decisive».



Chi sono i ragazzi dispersi

I ragazzi dispersi nel fiume Natisone sono Patrizia Cormos, 21 anni, nata a Colleferro (Roma) e residente a Campoformido (Udine); Bianca Doros, rumena di 23 anni e un ragazzo di 25 anni di origine rumena e residente a Udine.

Perché erano sul fiume?

I tre giovani, due ragazze e un ragazzo, si sarebbero recati sotto il Ponte Romano, nell'area denominata "Premariacco beach", per fare probabilmente alcune foto o una passeggiata. Poi l'acqua inizia a crescere, la situazione precipita nell'arco di pochi minuti e per loro a quel punto era impossibile tornare a riva.

Il fiume che sale e la richiesta di aiuto

«Hanno chiesto aiuto al Nue 112 che a sua volta ci ha chiamato ha spiegato Andrea D'Odorico, il funzionario dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Udine presente a coordinare le attività assieme al comandante provinciale Giorgio Basile e ad Agatino Carrolo, direttore regionale del corpo. Siamo intervenuti celermente con mezzi fluviali e tecniche Saf (Speleo Alpino Fluviale), ma non siamo riusciti a raggiungerli a causa della forza della corrente». I tre si sono stretti vicendevolmente per provare a resistere. I pompieri si sono ancorati sull'autoscala e si sono calati dal ponte per cercare di raggiungerli, hanno lanciato le funi nella loro direzione, ma il lieto fine purtroppo non c'è stato.

Una scena straziante

«Una scena straziante», l'ha definita il sindaco di Premariacco, Michele De Sabata, che assieme ad una comunità intera ha sperato non si ripetessero drammi che nel passato avevano già colpito quest'area del fiume Natisone, tanto suggestivo quando pericoloso in questi frangenti di maltempo. «È stata un'esperienza tremenda, sentirsi impotenti di fronte a un'imminente tragedia è devastante», hanno raccontato alcuni testimoni che dal parapetto del ponte hanno assistito alle fasi più drammatiche dei tentativi di soccorso.