PREMARIACCO - Fiato sospeso per i tre ragazzi dispersi nel fiume Natisone, all'altezza di Premariacco in provincia di Udine, trascinati da una piena improvvisa. Tutto è accaduto ieri, 31 maggio, mentre Patrizia Cormos, 21 anni, Bianca Doros, 23 anni e Cristian Casian Molnar, 25 anni, stavano facendo una passeggiata sul greto del corso d'acqua. Dopo aver raggiunto un isolotto al centro del letto del fiume, l'acqua si è alzata a dismisura, nel giro di pochi istanti: i tre hanno cercato di resistere a quella piena improvvisa rimanendo abbracciati e gridando aiuto. Nulla da fare: troppo forte la corrente del fiume, che ha avuto la meglio sui tre giovani, attualmente dispersi. E adesso i fiumi friulani fanno paura. Quello dei ragazzi scomparsi nel Natisone, infatti, non è un caso sui generis, anzi. Nella prima metà di questo 2024 sono state tante le persone che hanno rischiato di essere inghiottite dai corsi d'acqua nella regione. Ecco i casi più recenti.