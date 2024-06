San Giorgio in Bosco. Infarto mentre passeggia, il corpo privo di vita del 70enne è stato trovato nel fossato

SAN GIORGIO IN BOSCO (PADOVA) - Ha avuto un infarto ed è caduto in acqua. Così è morto Mauro Ceccato, 70 anni, residente a San Giorgio in Bosco ma originario di Gazzo. Ieri pomeriggio, 31 maggio, i carabinieri sono stati chiamati perché il corpo di Ceccato era nel fossato adiacente a via S.Antonio. Per lui non c'era più nulla da fare.

Stando alla ricostruzione effettuata dai militari dell'Arma, l'uomo stava passeggiando quando si è sentito male: quando è caduto nella canaletta piena di acqua piovana era già morto.