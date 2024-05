Istrana. Malore alla guida, investe una ciclista e non si ferma: è in gravissime condizioni

ISTRANA (TREVISO) - Malore alla guida, ottantenne perde il controllo dell'auto e investe una coetanea in bicicletta: lui è in gravi condizioni, lei è ferita alle gambe. L'incidente è accaduto oggi, 14 maggio, lungo la Strada Regionale 53, intorno alle 11.30.

Malore alla guida, 80enne in gravi condizioni

Stando alla prima ricostruzione dell'incidente, sembra che l'anziano, colto da un malore, abbia perso il controllo della sua utilitaria e abbia travolto una donna che percorreva in bicicletta la Regionale. Subito dopo aver investito la ciclista, l'uomo ha continuato ad andare avanti ed è stato fermato, poco dopo, da una pattuglia di carabinieri di passaggio che ha assistito all'incidente. L'anziano era in stato di choc ed è stato accudito prima dai militari e poi dai sanitari del 118 che, viste le sue gravi condizioni, lo hanno trasportato con l'elisoccorso all'ospedale Ca' Foncello di Treviso dove l'uomo è ricoverato in pericolo di vita.

La donna investita invece, ha riportato ferite alle gambe ed è stata portata in ospedale.