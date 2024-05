FARRA DI SOLIGO (TREVISO) - «Mi faccio prete perché voglio testimoniare l’amore di Dio». Campane a festa nella diocesi di Vittorio Veneto per l’ordinazione di un nuovo sacerdote. Sabato pomeriggio, in Cattedrale a Ceneda, il vescovo Corrado Pizziolo imporrà le mani su Federico Amianti, 35 anni, originario di Farra di Soligo, primo e unico sacerdote ad essere ordinato in questo 2024 nella diocesi di San Tiziano.

Ex consigliere comunale nella sua Farra di Soligo fino al 2017 con l’allora civica “Farra Bene Comune”, un anno prima Federico aveva deciso di entrare nella Comunità vocazionale del seminario di Vittorio Veneto, dando avvio al suo cammino di discernimento, formativo e spirituale, verso il sacerdozio. Sabato, alle 15, l’ordinazione sacerdotale. Una nuova importante tappa della vita del 35enne, sostenuto in questo percorso dalla sua famiglia, papà Francesco e mamma Natalina De Rosso e dai suoi quattro fratelli.

GLI STUDI

Laureato in giurisprudenza, Amianti ha svolto un anno di servizio civile nel comune di Pieve di Soligo prima di fare il suo ingresso nella Comunità vocazionale di Castello Roganzuolo. Dall’ottobre 2018 ha svolto vari servizi pastorali nelle parrocchie della diocesi, in particolare ad Anzano, Cappella Maggiore e Sarmede fino al 2020 e poi a San Vendemiano, dove tutt’ora presta servizio. Nell’aprile di un anno fa è stato ordinato diacono nella chiesa di Farra di Soligo, dove ieri sera, mercoledì, si è svolta una partecipata veglia di preghiera in preparazione all’ordinazione di sabato.

LA MOTIVAZIONE

«Mi faccio prete – ha spiegato don Federico dalle pagine del settimanale diocesano L’Azione – perché in un momento della mia vita ho incontrato l’amore di Dio e ho sentito che lo devo testimoniare impegnando in questa missione tutta la vita. E il modo più straordinario che ho sentito è stato quello di farlo come prete, cioè come persona il servizio della comunità, del popolo di Dio, per portare agli altri i sacramenti che Gesù ci ha dato e che sono un’ancora di salvezza, un’occasione di incontro straordinario con Dio». Il cammino di preparazione al sacerdozio ha scandito questi ultimi otto anni, un cammino denso di incontri – in particolare di sacerdoti che hanno accompagnato Federico nel suo discernimento -, di esperienze di vita, di momenti formativi e anche di attività pastorali, come i campiscuola e i grest nelle parrocchie in cui ha operato. Momenti di crescita personale e spirituale.