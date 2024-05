SPINEA (VENEZIA) - Uno scontro tremendo ha spezzato due vite e sconvolto un'intera comunità. Il dolore per la morte di Mario Mazzuccato e Morena Boscolo non ha travolto solo la famiglia della coppia, molto unita e tanto conosciuta a Spinea, ma anche il mondo del volontariato, della politica e dello sport, così come tanti ex colleghi di lavoro. Da Fornase, quartiere nel quale vivevano ed erano molto attivi a livello associativo e di impegno nel volontariato, fino a Mestre e Marghera, in cui avevano lavorato e avevano iniziato la loro esperienza e l'attivismo in politica.

Mario e Morena morti nello schianto, chi erano

Mario e Morena sono morti sabato sera mentre tornavano a Spinea percorrendo la Romea in direzione nord in sella alla loro Suzuki, finita per schiantarsi frontalmente contro un minivan Ford a bordo del quale viaggiava una famigliola tedesca in vacanza. Sono morti sul colpo. Condividevano tutto, Mario e Morena, e da quando erano in pensione erano inseparabili: si erano conosciuti da giovani proprio grazie alla comune passione per il calcio che li portava a divertirsi insieme nelle squadre amatoriali della Coop. Mario, che aveva 68 anni, ha lavorato per tantissimi anni proprio nel supermercato di Carpenedo. Era il macellaio e anche un punto di riferimento per tanti colleghi della Coop: «Mario era una persona speciale, un amico per tutti noi», raccontano dal punto vendita in cui tanti colleghi di una vita sono devastati dalla terribile notizia. L'uomo era anche il rappresentante sindacale per la Cgil. «Anche quando era arrabbiato aveva il sorriso. Era forte, a livello sindacale, perché avevamo fiducia in lui. Era sempre presente e pronto ad aiutare. Anche dopo la pensione si faceva vedere spesso, veniva a trovarci in moto, a salutare e a chiederci come stiamo». Tutti i colleghi raccontano del rapporto speciale che Mario ha sempre avuto con la moglie Morena, 65 anni, anche lei in pensione dopo tanti anni trascorsi in fabbrica. Della felicità per la nascita della figlia Martina: felicità che si è moltiplicata, qualche anno fa, quando è nata la nipote e si sono potuti dedicare anche al ruolo di nonni. Ma anche con i fratelli e i nipoti, con i quali il legame era fortissimo.

L'impegno in politica

Altra passione condivisa tra Mario e Morena era quella per la politica. Entrambi si erano avvicinati fin da giovani ai partiti della sinistra. Mario già da ragazzo era iscritto al Partito Comunista, dalla sede di Marghera e dopo una vita da rappresentante sindacale, ancora oggi con la moglie gravitava in quell'ambiente. «Siamo sconvolti - commenta Betty Toffolo, segretaria della Federazione di Venezia, Treviso e Belluno del Pci - Ci conosciamo da 20 anni perché eravamo iscritti allo stesso partito. Ho un bellissimo ricordo di loro: due persone allegre, gioviali, aggreganti. Li ho visti la settimana scorsa e avevamo fatto due chiacchiere come al solito, ridendo e scherzando e parlando di figli e nipoti che sono i legami più cari. Sono due compagni, ma anche due persone impegnate da sempre, anche nell'associazionismo, disponibili ad aiutare. Sembra scontato, ma non lo è. Oggi abbiamo avuto la notizia devastante, non ci volevamo credere. Perdiamo due persone straordinarie e non possiamo immaginare il dolore straziante dei loro cari». Nel 2009 Mario si era impegnato in prima persona in una campagna elettorale, candidandosi nella lista "Spinea per il cambiamento" a sostegno della candidatura di Alessandro Fontana. Ma di recente erano sempre presenti anche alle iniziative dell'Anpi, l'associazione dei partigiani, e alle celebrazioni del 25 aprile.