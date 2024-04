Calcio Serie D. Il Treviso passa a Casteganto con i gol di Meola e De Respinis e si assicura il terzo posto

CASTEGNATO (BRESCIA) – Con due gol di Meola e De Respinis, il Treviso passa sul campo dell'Atletico Castegnato imponendosi per 2-1. I biancocelesti consolidano così il terzo posto in vista dell'ultima giornata di campionato in programma domenica prossima al Tenni contro il Montecchio Maggiore. Per il neo tecnico Romano Perticone è la quarta vittoria consecuitva.