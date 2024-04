Cison di Valmarino. Cade in un dirupo e muore: incidente fatale per una escursionista di 55 anni

CISON DI VALMARINO (TREVISO) - Precipita in un dirupo e muore. E' la tragica fine di una escursionista trevigiana di 55 anni. L'incidente è avvenuto oggi, 28 aprile, a Cison di Valmarino, nel Bosco delle Penne Mozze, verso le 14.

La donna, secondo le prime ricostruzioni, ha perso l'equilibrio ed è scivolata in un dirupo. A dare l'allarme sono stati altri escursionisti. Nonostante i soccorsi tempestivi del Suem 118 e del Soccorso Alpino, per la 55enne non c'è stato niente da fare. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti del caso.

In base a quanto ricostruito finora, si sarebbe trattato di una caduta accidentale.

E' il secondo incidente in poche ore sulle montagne trevigiane. Stamattina, poco dopo le 10, un giovane è caduto giù da una scarpata a Pedeguarda, frazione di Follina, ed è rimasto ferito in modo serio. L'uomo è stato recuperato dall'elisoccorso di Treviso Emergenza, stabilizzato dai sanitari del Suem 118 e dai tecnici del Soccorso Alpino e poi trasportato all'ospedale di Conegliano. Fortunatamente non è in pericolo di vita. Alla 55enne, invece, la caduta è risultata fatale.