UDINE - Momenti di panico venerdì pomeriggio in un autobus di Arriva Udine impegnato nel tragitto tra Udine e Marano Lagunare, la linea 462 che attraversa la bassa friulana. A bordo c'erano 35 persone, tra cui molti studenti. Alla fermata udinese di piazzale Cella, verso le 13.45, sono saliti tre controllori che hanno cominciato a controllare i biglietti. Arrivati a Sant'Osvaldo un passeggero di origine straniera, minacciando di avere con sé un'arma, ha cominciato ad agitarsi e urlare. A un certo punto ha preso il volante del mezzo e ne ha improvvisamente deviato la direzione di marcia portandolo nella corsia opposta, dove si ha rischiato lo scontro frontale con un camion. L'obiettivo era quello di scendere in corsa dopo la salita dei controllori. E, quando l'autista ha frenato, è riuscito ad aprire la porta e scendere, dandosi alla fuga. Sotto shock lo stesso conduttore del mezzo e le persone a bordo, per lo più studenti di rientro dalla scuola. Sul posto le Volanti della polizia. L'uomo, nonostante le ricerche, non è stato trovato.

Devia la direzione del bus, ecco chi potrebbe essere l'uomo che ha scatenato il panico

Sospettato di essere l'autore di almeno 15 furti messi a segno in Carnia in locali pubblici e negozi tra ottobre e dicembre scorsi, è stato denunciato dai Carabinieri del Norm di Tolmezzo, che sono arrivati a lui dopo una lunga e articolata attività investigativa. Si tratta di un 26enne del posto, già noto alle forze dell'ordine. I militari dell'Arma sono arrivati a lui grazie al confronto tra alcuni vestiti appartenenti allo stesso giovane e le immagini riprese durante le sue scorrerie dalle telecamere di sicurezza pubbliche e private. Ma anche dall'impronta di una scarpa lasciata in una pizzeria. Il ladro agiva sempre di notte, da solo, mandava in pezzi le vetrine dei locali presi di mira a Verzegnis, Villa Santina e Tolmezzo ed entrava impossessandosi del denaro che trovava. In una sola sera a Tolmezzo, nel novembre scorso, tra tentati e riusciti, ha effettuato sei colpi, di cui cinque in esercizi pubblici: un bar in piazza Mazzini, tre bar e una pizzeria in via Roma. Difficile quantificare il bottino, migliaia di euro portati via dalle casse di alberghi, ristoranti, bar e forse ancora più ingenti sono i danni causati alle vetrine rotte. Tra i suoi obiettivi anche le auto parcheggiate, da cui rubava carte di credito e postamat per effettuare prelievi da 25 euro dagli sportelli dei tabaccai. I militari stanno anche indagando su altri colpi che potrebbero essere attribuiti al giovane, tra cui il furto di una autovettura avvenuto a Caneva di Tolmezzo.

Furti e controlli

Una moto da cross è stata rubata a Remanzacco, ai danni di un manager del circo di Vienna. La due ruote era parcheggiata davanti alla sua roulotte, vicino al centro commerciale Buonacquisto. La denuncia è stata presentata ai carabinieri, che ora indagano sull'accaduto. A Lignano Pineta, invece, nella mattinata di ieri si è registrato un tentato furto nella chiesa parrocchiale. I ladri, dopo aver forzato una vetrata, si sono introdotti nell'edificio di culto. Hanno forzato le cassette delle offerte, ma se ne sono andati a mani vuote.

Servizi straordinari di prevenzione e repressione dei reati, con particolare riguardo a quelli predatori, nel fine settimana a Lignano. Hanno impegnato i carabinieri della Compagnia di Latisana in occasione del primo esodo verso la località balneare. Nell'ambito dei servizi sono state sottoposti a controllo 35 veicoli ed identificate più di 50 persone. Sottoposto a controllo anche un esercizio pubblico di Aprilia Marittima. Nel campo dell'attività preventiva sono state rilevate cinque violazioni al Codice della strada. Le pattuglie in auto hanno vigilato su abitazioni, esercizi commerciali, locali pubblici, distributori di carburanti e tutti i luoghi ritenuti maggiormente esposti ai reati contro il patrimonio.