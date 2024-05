Cervarese Santa Croce. Auto esce di strada e finisce nel fosso: tre feriti gravi portati in ospedale

CERVARESE SANTA CROCE (PADOVA) - L'auto esce di strada, tre persone rimangono ferite gravemente. L'incidente è avvenuto ieri sera, 11 maggio, intorno alle 20. La Bmw, con a bordo due donne e un uomo, stava transitando in via della Croce a Cervarese Santa Croce quando, per motivi ancora da chiarire, all'altezza del civico 19 ha sbandato ed è uscita di strada.

L'auto è finita nel fosso, i vigili del fuoco hanno liberato i tre feriti che sono stati portati in ospedale. Tutti e tre sono in gravi condizioni. I carabinieri hanno deviato il traffico durante le operazioni di messa in sicurezza, durate circa due ore.