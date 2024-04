Vandali a Vittorio Veneto imbrattano i manifesti del candidato Gianluca Posocco: «Che onore essere scelto come tela, ho sempre voluto avere baffi e occhiali»

VITTORIO VENETO (TREVISO) - Imbrattati i manifesti del candidato sindaco Gianluca Posocco: «Un artista si è divertito a decorare il mio poster elettorale. Che onore essere scelto come sua tela». Baffi alla Zorro e occhiali alla Harry Potter quelli che sono stati disegnati sopra il volto dell'attuale vicesindaco di Vittorio Veneto in corsa per la poltrona da primo cittadino alle elezioni amministrative del prossimo giugno.

L'ironica replica: «Mi sento importante»

Ma, invece di arrabbiarsi, Posocco ha preferito replicare con un sorriso: «È sempre stato il mio sogno portare baffi e occhiali. Forse lui ha colto il mio spirito ribelle e creativo - scrive il candidato sul proprio profilo Facebook -. Sono contento abbia decorato solo il mio, mi sento importante. Grazie all'artista misterioso per aver reso la mia immagine unica e speciale. Sarà un ricordo da conservare con affetto. Magari può essere di ispirazione per tutti quelli che vogliono comunicare con me in modo alternativo. Usate pure i miei poster per scrivermi critiche e farmi domande. Facciamoci anche tutti una bella risata in questa giornata grigia».