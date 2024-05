Agguato a colpi di pistola dallo scooter, arrestato il cugino della vittima. «La paura c'è, abbiamo mandato via i bambini per proteggerli»

TREVISO - Tentato omicidio, arrestato il presunto autore della sparatoria dallo scooter: sarebbe il cugino della vittima. Lui, Kukiqi Hajdin, di 37 anni, era stato colpito lo scorso 7 marzo con due proiettili da una persona a bordo di uno scooter: «Abbiamo preferito mandare via i bambini dopo quello che è successo così che potessero stare più tranquilli - spiega - La paura c'è sempre, sono cose brutte che non auguro a nessuno. Sto un po' meglio ma non sono ancora tornato al lavoro, ho le ferite e una è ancora aperta.

Ho lasciato tutto in mano alla giustizia». (Video di Felice De Sena, Nuove Tecniche)