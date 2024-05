Pornostar nella Marca, a Roncade una tre giorni dedicata al sesso. Nasce la New Mille Lire Academy, l'università «hot»

PREGANZIOL (TREVISO) - Nella Marca arrivano le pornostar e si apre le porte della New Mille Lire Academy. Una tre giorni dedicata a sesso e consapevolezza quella che andrà in scena dal 17 al 19 maggio nel locale New Mille Lire lap dance di Preganziol. L'evento già giunto alla sua quarta edizione è considerato come il più grande evento italiano dedicato alla sessualità su modello delle grandi fiere di Berlino, Barcellona, Praga e Copenaghen. Ma non sarà solo una sfilata di tacchi alti, provocazioni, lingerie e ultime tendenze nell'ambito dell'eros, ci saranno anche momenti di incontro curati da AssoSex dove verranno affrontate tematiche come sesso e disabilità, violenza sulle donne e pericoli del web.

Da Valentina Nappi a Dakota Fire: gli ospiti di Veneto Sex

Madrina di questa bollente tre giorni sarà Lisa Amane e tra i superospiti ci saranno Valentina Nappi, Eva Henger, Amandha Foz e Franco Trentalance. Il cast sarà inoltre composto da ospiti internazionali come Jarushka Ross (da Praga), La Toya Lopez (da Lubiana), dalla coppia italia composta da Lady Muffin e Tommy Canaglia che sta spopolando a Tenerife, da Vanessa Bruni (Rocco Siffredi Academy), Vanessa Khaos, Ilka Summer e Chanel 27, Kira Ross, Lolita Ruiz, Naomi Bell, Giorgina Sparkling la sexy colf, Penelope, Medusa, Francesca Di Caprio, Alex Leon, Dakota Fire, Giada Suicide, Crystal Sky, Cristina Star, Maryjane, Macarena Lewis, Jessica Blaund, Ines Mendoza, Border Lady, Lily Floswers, Lady Blu, Susy Q, Tommy Nicole Vega, Monica Johanson, Luca Ferrero e Ambra, al tenore Alberto Brunelli .

Una nuova Academy dedicata al sesso

Proprio al Veneto Sex, si apriranno le iscrizioni alla “New Mille Lire Academy” che gli ideatori definiscono come "una sorta di università a tripla X" curata da Andy Casanova . «Oggi il sesso è diventato molto più complesso di prima – dichiara l’art director Roberta Zanchi – c’è un nuovo mondo a luci rosse da imparare e da insegnare. E siamo pronti a farlo».