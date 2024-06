VENEZIA - Collisione senza conseguenze tra un taxi e una gondola, se non un bagno fuori programma per un gondoliere. Stando alle prime ricostruzioni, non ancora ufficializzate, il taxi sarebbe andato a toccare leggermente l’imbarcazione a remi, sbilanciando il poppiere che è così finito in acqua.

L’incidente è accaduto ieri, dopo l’ora di pranzo, all’altezza della Ca D’Oro, dove un gondoliere dello stazio di Santa Sofia si è trovato a far i conti con l’imprevisto impatto. Per fortuna non è accaduto niente di grave: la barca si è “ingavonata”, imbarcando un po’ d’acqua da una delle bande. Nessuna delle persone che si trovava a bordo si è fatta male ma, considerando che una gondola è in grado di trasportare dodici persone, più i due gondolieri, le cose avrebbero potuto assumere connotati più gravi. Dalle prime ricostruzioni si sarebbe trattato di un leggero urto, probabilmente legato alla corrente: il poppiere della gondola è stato subito riportato in salvo.

Traffico in Canal Grande

Un tema, quello del traffico in Canal Grande, che torna così a farsi sentire, assieme alle storiche schermaglie tra le due categorie, da sempre protagoniste di dissidi. Che una soluzione per l’eccesso di traffico nel canale vada trovata è una richiesta che avviene da più parti, sia da coloro che lavorano, ma anche dai residenti. Le zone più calde sono da sempre la curva di Rialto e la stazione ferroviaria, dove il flusso è particolarmente intenso, costringendo spesso i natanti a manovre di emergenza per evitare impatti.

A commentare l’accaduto è il consigliere comunale Aldo Reato, che analizza il tema da un duplice punto di vista: «Per quanto riguarda l’incidente, sono tante le dinamiche che si possono esser verificate: l’importante è che nessuno si sia fatto del male e che le cose siano subito rientrate. Certo, un bagno non fa piacere, ma almeno, da quello che si è appreso, nessuno ha avuto conseguenze».

L’altro tema, che torna a riproporsi, è quello della sicurezza nella navigazione: «Senza demonizzare nessuno, una cosa è certa, sul Canal Grande si è perso il controllo. Tutte le imbarcazioni, indistintamente, che siano taxi, gondole o altro, devono per prima cosa rispettare la città».

Per farlo è necessario applicare le norme in vigore: «Le regole ci sono, che tutti lavorino per la stessa soluzione, rispettandole. Lo stato attuale è sotto agli occhi di tutti, è importante che, indipendentemente dall’incidente, si trovi un rimedio. Altrimenti, cosa lasceremo in futuro ai più giovani?»