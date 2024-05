MONTECCHIO - Dalle 17.15 del Primo maggio, i vigili del fuoco stanno operando in autostrada A4, tra gli svincoli di Montecchio Maggiore e Vicenza Ovest per un Tir finito rovesciato, di traverso sulla carreggiata, dopo essere entrato in collisione con un’auto. Nessuna persona è rimasta ferita. I vigili del fuoco accorsi da Vicenza, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre le persone coinvolte sono state assistite sul posto dal personale sanitario del Suem. L’autostrada al momento è completamente bloccata in direzione Est, nell’attesa della rimozione del mezzo pesante. Sul posto la polizia stradale e personale ausiliario di autostrada.

Ultimo aggiornamento: 19:08

