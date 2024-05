Incidente sul lavoro a Conegliano. Operaio investito da un'auto mentre lavora a bordo strada: è grave

CONEGLIANO (TREVISO) - Operaio investito da un'auto mentre lavora a bordo strada: è grave. Drammatico incidente sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi, 14 maggio, a Conegliano. L'uomo è stato investito in via Marcorà, la strada che collega Ogliano a Carpesica.

Da una prima ricostruzione, l'uomo stava intervenendo su un pozzetto. L'impatto con la vettura è stato molto violento. I colleghi hanno lanciato subito l'allarme.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 con ambulanza, automedica ed elisoccorso: i paramedici lo hanno stabilizzato sul posto e poi trasportato in ospedale. La strada è stata chiusa al traffico. La polizia locale si sta occupando dei rilievi: ha raccolto le testimonianze dei colleghi e dell'investitore per ricostruire l'esatta dinamica e le cause dell'incidente. Saranno invece i tecnici dello Spisal ad accertare se il cantiere fosse segnalato correttamente.