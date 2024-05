CERVARESE SANTA CROCE (PADOVA) - Aveva la passione dei motori e della guida ad alta velocità nel sangue, Valentina Renso. Una passione che forse sabato sera l'ha tradita. Quando ha perso il controllo della sua Bmw 320 nera si stava recando con due amici al "Polo Motor Show", raduno che si stava svolgendo nella zona industriale della frazione di Selve di Teolo. E dove il fidanzato Demis Quagliato, di professione meccanico e residente nella cittadina euganea, si era iscritto. Un appuntamento assolutamente da non perdere per moltissimi patiti delle gare automobilistiche. Partita da San Giovanni Lupatoto, si era fermata lungo la strada, prima a Saonara e successivamente a Limena, dove aveva appuntamento con i due amici che l'avrebbero accompagnata a quella kermesse di "sport car" portate al limite. Poi, via alla volta di Teolo per incoraggiare Demis con il quale era fidanzata da gennaio, per incitarlo, gioire con lui sia che avesse vinto o che avesse perso.

A quel raduno non è mai arrivata. Ed è stato lui a postare sul proprio profilo Facebook la terribile notizia del decesso della 26enne. Uno scarno messaggio dal quale trasparivano il suo dolore e il suo smarrimento: «Valentina non ce l'ha fatta. Non voglio ricevere messaggi da nessuno. Rispettate il silenzio».

Da pochi mesi era pilota professionista

Valentina Renso, che a San Giovanni Lupatoto lavorava come arredatrice d'interni, da pochi mesi era diventata una pilota professionista. Correva per la scuderia "Labs Automotive" di Novara. In pista si era fatta le ossa prima con una Fiat 500 e poi con una Mazda MZ e si stava specializzando nella categoria del Rallycross. Ma la sua vettura del cuore, curata in ogni dettaglio, era la Bmw che stava guidando quando è uscita di strada. La sua pagina social è un inno continuo all'automobilismo sportivo, con foto e filmati di vetture ad alte prestazioni impegnate in spettacolari prove su circuiti e percorsi di gara, fra sbandate controllate e curve prese a tutta velocità. E poi c'è lei: i capelli rosso fiamma e l'espressione orgogliosa e determinata sfoggiando la tuta da pilota; il volto nascosto dal casco integrale al volante di un'auto da competizione; il motto che campeggia sull'immagine di lei che esce dal box pronta alla gara: «Se lo faccio io, perché non puoi farlo anche tu?»; ma anche i selfie scattati nell'abitacolo accanto al fidanzato. Non c'è una sola immagine che non appartenga al mondo dei motori e dell'alta velocità, a testimonianza di una passione divorante che condivideva con Demis. Che in un altro ricordo scrive: «Mi hai dato tutto. Senza di te sono perso. Mi hai fatto vedere l'amore vero, l'amore che non ho mai conosciuto prima».

Il dolore del fidanzato e degli amici

«Ciao Pilota - è il messaggio di un'amica - Non riesco a smettere di pensare all'ultimo abbraccio che ci siamo date prima di vedere quella brutta scena. Sei entrata nella mia vita a caso e ne sei uscita troppo presto. Resterai sempre nel mio cuore e nel cuore di molti». Poco dopo la carambola che le è costata la vita, voci allarmate avevano iniziato a circolare fra i presenti al raduno motoristico che si stava svolgendo a una manciata di chilometri in linea d'aria. Impossibile non notare i lampeggianti dei mezzi di soccorso fermi a bordo strada. In un primo momento, si era sparsa la notizia che due auto fossero state coinvolte in un frontale ma che le conseguenze per gli occupanti non fossero gravi. La realtà, purtroppo, si è rivelata alla fine ben diversa. L'ultima testimonianza dell'amore e del dolore per la sua Valentina Demis l'ha resa ieri, con una semplice croce di legno sormontata da un mazzo di fiori e da una medaglia di gara lasciate sul luogo dell'incidente.