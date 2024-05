Camposampiero. Infarto sul posto di lavoro, muore a 54 anni dipendente della Provincia di Padova

CAMPOSAMPIERO (PADOVA) - Un malore improvviso ha colpito oggi, 14 maggio, Luciano Visentin, 54 anni, cantoniere della Provincia di Padova. Secondo i primi riscontri raccolti, l'uomo si è sentito male in un magazzino a Camposampiero.

Alcuni colleghi vedendolo a terra privo di sensi hanno subito contattato il 118, ma quando il personale medico del Suem è giunto sul luogo della disgrazia, per il cinquantaquattrenne non vi era più nulla da fare.

La vittima viveva da solo in via Giorgio La Pira a Camposampiero. Il dramma si è consumato in un magazzino della Provincia a Camposampiero. L'operaio era un dipendente della viabilità della Provincia. Lascia nello strazio tutti i colleghi che negli anni ne hanno apprezzato le qualità umane e professionali. Della vicenda sono al corrente i carabinieri che nell'immediatezza dei fatti hanno effettuato un sopralluogo sulla scena del decesso. Dai primi riscontri la morte sarebbe sopraggiunta per cause naturali. Il 54enne pare non soffrisse di particolari patologie e anche oggi si è presentato regolarmente al lavoro prima che si consumasse la tragedia.