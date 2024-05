Gaetano Di Vaio, incidente a Napoli: il produttore di «Gomorra» ricoverato in codice rosso dopo uno schianto in scooter

Il produttore, regista e attore napoletano Gaetano Di Vaio, 56 anni, è ricoverato in gravi condizioni nell'ospedale di Giugliano in Campania dopo un incidente avvenuto la scorsa notte a Qualiano, vicino a Napoli: Di Vaio, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, ha perso il controllo dello scooter sul quale viaggiava ed è finito a terra, riportando serie lesioni.

L'incidente

Per motivi ancora da accertare, Di Vaio - è la prima ricostruzione - avrebbe perso il controllo del suo scooter finendo a terra.