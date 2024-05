Treviso. Incidente in viale Felissent: frontale fra un'auto e una moto. Feriti due motociclisti ventenni

TREVISO - Scontro auto-moto in viale Felissent: feriti due motociclisti ventenni. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, 1° maggio, all'altezza del circolo di tennis Eurosporting. La coppia stava percorrendo la via che collega il centro di Treviso a Villorba in sella a una Yamaha. Lui, 23 anni, alla guida; lei, di 20, seduta dietro. Erano diretti verso Villorba, quando all'improvviso si sono scontrati con una Bmw che viaggiava in senso opposto. L'impatto è stato violento e ad avere la peggio sono stati i due motociclisti. I ragazzi sono stati sbalzati a terra, riportando traumi e fratture.

Sia il conducente, sia la passeggera sono stati soccorsi dai sanitari del Suem 118 e poi trasportati all'ospedale Ca' Foncello di Treviso per le cure e gli accertamenti del caso. Fortunatamente nessuno dei due sembra essere in pericolo di vita. Illeso, invece, l'automobilista di 26 anni. Sul posto, oltre alla ambulanze, sono intervenute le forze dell'ordine per i rilievi del sinistro e per regolare la circolazione. Le cause del frontale sono ancora al vaglio degli operatori: va chiarito, infatti, chi e perché abbia invaso la corsia opposta. Inevitabili le ripercussioni sul traffico, deviato nelle laterali, con rallentamenti e disagi in una giornata in cui in tanti si sono messi in viaggio per una gita fuori porta.