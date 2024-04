Esce di strada in sella alla sua Honda, 30enne grave

PONTE SAN NICOLO' - Grave incidente stradale nella notte tra il 21 e il 22 aprile in via Antonio Da Rio a Ponte San Nicolò. Un motociclista di 30 anni M.B. residente in paese, mentre da Padova procedeva verso Ponte San Nicolò in sella alla sua Honda, per cause ora al vaglio degli agenti della polizia stradale del distaccamento di Piove di Sacco, ha perso il controllo del mezzo finendo fuoritrada. L'allarme al 118 è stato lanciato da alcuni automobilisti in transito che hanno notato la moto incidentata a bordo strada. Sul posto sono intervenuti i sanitari che dopo aver stabilizzato il ferito, l'hanno trasportato in ospedale a Padova. Le sue condizioni sono critiche, ma non sarebbe in pericolo di vita. Tra le cause al vaglio degli inquirenti non si esclude l'eccesiva velocità, l'attraversamento di un animale, ma anche l'asfalto reso viscido dalla pioggia. Terminati i rilievi del caso, un carro attrezzi ha provveduto a recuperare la moto. Saranno decisive le prossime ore per conoscere le tempistiche di recupero del centauro.

Ultimo aggiornamento: 15:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA