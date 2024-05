Targa della moto alterata per non incorrere in sanzioni: diciassettenne veneziano nei guai

PADOVA - Nel pomeriggio di mercoledì primo maggio in via Bassa I a Reschigliano, durante un normale servizio di pattuglia effettuato dalla Polizia Locale della Federazione, gli agenti in servizio ad un certo momento hanno notato un motorino di colore nero che presentava un’anomalia alla targa. «Il centauro, una volta accortosi che la pattuglia lo stava inseguendo, ha cercato di dileguarsi infilandosi in alcune stradine secondarie - ha riferito il comandante Antonio Paolocci - ne è scaturito un breve inseguimento nel centro di Reschigliano, terminato alla fine con il fermo del motociclo».

Il conducente, un 17enne di Santa Maria di Sala (Venezia), aveva pensato bene di alterare la targa del proprio motorinoo apponendo un adesivo e cancellando così uno dei numeri.

Il tutto per eludere eventuali controlli e le infrazioni al Codice della Strada. Infatti è risultato che la moto circolasse senza revisione. Inevitabili le sanzioni a carico del giovane.