CADONEGHE - Nel punto esatto della Sr 307 dove l'estate scorsa qualcuno ha fatto saltare l'autovelox con la polvere pirica, sabato notte alle 23,30 si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto due auto e che per pura casualità non si è trasformato in tragedia.

L’INCIDENTE

Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri della Compagnia di Padova si sono scontrate una Ford e una Bmw con a bordo giovani occupanti. Pare che l'impatto sia stato provocato da un'improvvisa frenata della Bmw con conseguente tamponamento dell'auto che la seguiva. Alla scena hanno partecipato numerosi testimoni: siamo in pieno centro abitato e numerosi residenti sono scesi in strada per sincerarsi di cosa fosse accaduto. Sul luogo dell'emergenza sono arrivati più mezzi del Suem 118 e i carabinieri. La viabilità nel tratto di strada interessato dallo schianto è stato inibito agli utenti per consentire agli operatori di completare in tutta sicurezza le singole attività. I mezzi sono stati fatti defluire lungo arterie secondarie in modo tale da ridurre al minimo i disagi. I due automobilisti al volante rimasti coinvolti nell'incidente sono stati sottoposti ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto.

Uno di loro è rimasto ferito seriamente, ma non versa in pericolo di vita.

IL SINDACO

Della vicenda è stato messo al corrente il sindaco di Cadoneghe Marco Schiesaro che ha riferito: «Sono sempre più convinto che per eliminare situazioni di pericolo per gli utenti della strada è fondamentale rispettare le principali regole del Codice. Voglio anche ricordare che negli ultimi mesi è già il terzo incidente che si verifica nel punto dove qualcuno ha pensato bene di mettere fuori uso il misuratore di velocità». Poi la notizia in prospettiva: «Ho già pronto un intervento sul tratto di nostra competenza della Sr 307. In tempi rapidi verranno costruite tre rotatorie con il fermo proposito di rendere il traffico più scorrevole, ma soprattutto per limitare gli eccessi di velocità e quindi ridurre il rischio di incidenti. E' tra le prerogative della nostra amministrazione comunale tutelare la sicurezza degli utenti ed evitare spargimenti di sangue. Sono convinto che le rotatorie saranno una scelta vincente».

Nel frattempo le forze dell'ordine, in concomitanza con l'arrivo della bella stagione e il conseguente aumento dei mezzi in transito durante gli orari serali e notturni, potenzieranno ulteriormente i pattugliamenti con l'obiettivo ultimo di scongiurare gravi incidenti stradali.