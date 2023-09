CADONEGHE (PADOVA) - Autovelox sulla Sr 307: numeri da capogiro. Stando ai conteggi fatti, potrebbero anche arrivare a quota 64 mila le multe accertati dai rilevatori. Non mollano la presa i multati che continuano a tenere alta l'attenzione sul caso delle multe pazze che ha tenuto banco per tutta l'estate, e di cui si parlerà ancora anche nelle prossime settimane. «Ho parlato con il segretario comunale - scrive Andrea Rossi, uno dei multati -. A quanto pare 16.000 su 24.000 sanzioni notificate fino al 10 luglio sono già state pagate. Si aspettano in tutto circa 64.000 sanzioni dal 10 luglio in poi, fino al giorno dello scoppio degli autovelox (mercoledì 9 agosto, ndr). Inoltre risulta che tutte le richieste di accesso agli atti presentate in Comune siano state evase. La verità è che da quante sono, hanno ormai perso il conto». I primi ad aver cercato di fare un calcolo sul numero delle multe arrivate e pagate, sono stati i referenti dell'associazione dei consumatori "Miglior Tutela", alcuni giorni fa. Stando alla loro conta, sulla base di riscontri in loro possesso, dal 23 giugno, giorno della messa in funzione degli apparecchi sulla 307, fino al 7 luglio «i soldi delle sanzioni, se venissero tutte pagate, sarebbe pari a 1.066.254 euro, partendo dal calcolo di un importo base di 42 euro - hanno scritto -. In quello stesso intervallo di tempo, le multe emesse sono pari a 25.387». I conti sono presto fatti, perché i rilevatori hanno funzionato ancora per un mese, fino all'esplosione del 9 agosto, quindi è ipotizzabile che seguendo l'andamento delle contravvenzioni nelle prime due settimane si arrivi vicino alle 60 mila multe. «Nel solo giorno del 23 giugno, il primo giorno di attivazione del velox - scrive ancora l'associazione - sono stati emessi 6.789 verbali. Nel medesimo periodo che va dal 23 giugno al 7 luglio, abbiamo calcolato che le spese di notifica sono pari a 444.272,50 euro».

Una nuova protesta

Intanto ieri dovrebbe essere stato affidato l'incarico al legale per la redazione del parere pro verità in riferimento alle risultanze dell'indagine interna commissionata dal sindaco. E per domani il gruppo dei multati sta organizzando una nuova manifestazione in Piazza Insurrezione. «Sarà un sitin pacifico, com'è nel nostro stile - rivela Andrea Rossi -. Dalle 18 alle 19, una nostra delegazione avrà appuntamento col sindaco di Cadoneghe al quale saranno chieste informazioni sugli ultimi sviluppi di questa triste vicenda. Credo sia corretto e opportuno dare il nostro supporto in piazza davanti al Comune, ma questa volta non mostreremo più le multe, bensì i ricorsi. Per alcuni di noi i termini sono già scaduti e per altri sono agli sgoccioli, e visto il silenzio ed il temporeggiare delle istituzioni coinvolte siamo stati costretti a compiere quel passo che speravamo di non fare. È importante essere in tanti. Anche se i contenuti sono leggermente cambiati, la manifestazione sarà tenuta con la serietà che ci ha sempre contraddistinto: il nostro punto di grande forza».