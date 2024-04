VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO (PADOVA) - Ci risiamo: una partita di calcio di fine campionato non verrà ricordata per l'aspetto agonistico ma per le intemperanze dei tifosi delle opposte fazioni. È il corollario a quanto accaduto domenica a Villanova di Camposampiero dove, durante l’incontro di Prima categoria tra i padroni di casa del Lions e il CasalserugoMaserà (finita 1-3), ci sarebbero stati alcuni furti e danneggiamenti alle auto dei sostenitori della squadra ospite. A firmare il raid vandalico, un gruppo di ragazzi che sarebbero stati fatti entrare apposta dai supporters del Lions Villanova nel parcheggio del terreno di gioco. O almeno, è quello che una delle vittime - cioè il padre di un giocatore del CasalserugoMaserà - ha messo nero su bianco in una denuncia presentata ieri mattina ai carabinieri di Padova.

Violenti aizzati dalla tifoseria

L’uomo racconta che durante l’incontro si era accorto “che venivano fatti entrare all’interno dell’impianto alcuni giovani che venivano aizzati dalla tifoseria locale nei confronti della tifoseria ospite. A fine gara - si legge ancora nella denuncia - questi giovani si recavano nei parcheggi e, facendo danni alle autovetture, asportavano oggetti. Nello specifico spaccavano il vetro posteriore lato passeggero della mia autovettura e asportavano il mio zaino (di marca, ndr) con all’interno oggetti di valore”. Ma il suo, seppur l’unico finora denunciato, non sarebbe stato il solo caso di danneggiamenti e furti nel parcheggio dell’impianto di Villanova. Perché altri sostenitori del CasalserugoMaserà sono pronti a rivolgersi alle forze dell’ordine.

Danni e furti alle auto

«Abbiamo trovato un ambiente ostile - hanno detto altri tifosi ospiti - alla fine del primo tempo si è permesso di far entrare un manipolo di dieci persone che non appena giunti sulle tribune hanno cominciato ad offendere in maniera pesante i genitori dei ragazzi ospiti. Non è sembrata una cosa naturale visto che in campo tra i giocatori il match si è sviluppato nella massima tranquillità. Noi genitori - hanno proseguito i supporters del CasalserugoMaserà - siamo stati ben attenti a non reagire per evitare che la vicenda potesse prendere una piega sbagliata. Tuttavia ci domandiamo come mai la società del Lions Villanova abbia permesso a questo gruppetto di scalmanati di entrare e di porre in essere comportamenti che nulla hanno a che fare con lo sport».

«Quando siamo usciti dal campo per far rientro a casa - ha concluso il gruppo di tifosi del CasalserugoMaserà - abbiamo trovato alcune auto danneggiate e abbiamo subito avuto il sospetto che tale comportamento sia stato messo in atto da quei ragazzi entrati in tribuna nei secondi quarantacinque minuti. Purtroppo non abbiamo le prove di tutto questo, ma ci sembra quantomeno singolare che ad essere state danneggiate siano state solo le auto degli sportivi ospiti».