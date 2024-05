TREVISO - Lavori di sistemazione del sottopasso di via Sarpi, lunedì 13 maggio il via: strada chiusa per 165 giorni. I lavori consisteranno nella demolizione integrale della pavimentazione stradale e nel riporto “a nudo” delle strutture in conglomerato cementizio al fine di impermeabilizzare le pareti e le solette delle rampe del sottopasso. Al termine dei lavori verrà ripristinata la pavimentazione stradale e la segnaletica. La durata dei lavori complessiva da contratto è stimata in 165 giorni e in tale periodo sarà interdetto sia il traffico veicolare che pedonale. «La chiusura del sottopasso comporterà inevitabilmente qualche disagio - le parole dell’assessore alle Opere Pubbliche - Sarà comunque adottato ogni provvedimento ed ogni modalità utile per ridurre i tempi, limitare i rumori e avvertire gli automobilisti della presenza del cantiere con opportuna segnaletica verticale». L’area di cantiere sarà limitata alle rampe del sottopasso garantendo pertanto l’accessibilità a frontisti e residenti di via Sarpi che provengono da Est. Per ogni segnalazione e/o informazione, potete contattare il Servizio Infrastrutture Viarie allo 0422658325 o allo 0422658618.