Basket a Treviso. Adidas Eurocamp alla Ghirada arriva anche James Harden, la stella dei Los Angeles Clippers

TREVISO - L'Nba torna a sbarcare a Treviso. E che Nba: James Harden sarà l'ospite d'onore dell'Adidas Eurocamp, la vetrina di alcuni dei migliori talenti giovanili della palla a spicchi mondiale, in programma alla Ghirada - La città dello sport, dal primo al 3 giugno prossimi.

Si tratta del principale camp pre- Draft al di fuori dagli Stati Uniti riconosciuto dalla lega professionistica americana, che dunque invierà diversi suoi coach e giocatori come tecnici, dimostratori e mentori per i ragazzi in campo, oltre a una schiera di osservatori ed emissari di tutte le franchigie a visionare dagli spalti.

La stella dei Los Angeles Clippers alla Ghirada

Tra tutti, appunto, Harden: la 34enne guardia, attualmente ai Los Angeles Clippers, tre volte miglior marcatore della stagione Nba, due volte miglior assistman, dieci partecipazioni all'All-star game e futuro Hall of famer, sarà la stella di un evento speciale dedicato alla presentazione del nuovo modello di scarpa che il marchio tedesco ha creato per lui (battezzata non a caso, Harden Vol. 8 "Eurocamp" player edition). Come Tony Parker l'anno scorso, il "Barba" con ogni probabilità terrà un breve discorso ai giovani partecipanti, offrendo qualche consiglio sulla pallacanestro e sul modo di sviluppare il proprio talento. Nato proprio a Treviso e giunto alla 17esima edizione complessiva, l'Adidas Eurocamp è tornato l'estate scorsa nella Marca, dopo alcuni anni di assenza.

Gli altri "big" del basket

Anche la prossima settimana radunerà alla Ghirada, per tre giorni di allenamenti e partite, una selezione di prospetti della prossima generazione, tra 18 e 22 anni, provenienti da tutto il mondo, alcuni dei quali destinati a essere scelti già al prossimo Draft o nelle successive stagioni e comunque in gran parte destinati a una carriera di alto livello sul parquet. Di elevato profilo anche il team di allenatori, guidato dal direttore tecnico Bill Bayno e dal direttore scouting Gianluca Pascucci: comprende David Vanterpool (Washington Wizards, da giocatore anche a Siena e Avellino), Jason Terry (Utah Jazz), Dave Joerger (Milwaukee Bucks), Jordan Ott (ex Los Angeles Lakers), Chris Fleming (Chicago Bulls) e Rico Hines (Philadelphia 76ers). Non solo, al gruppo si uniranno pure cestisti Nba in attività come i serbi Nikola Jovic, ala dei Miami Heat, e Vasilije Micic, guardia degli Charlotte Hornets, oltre ad Austin Rivers, veterano della Nba e attuale commentatore di Espn e altri ospiti. Il cartellone di questa edizione include due squadre Eurocamp, con atleti idonei al Draft, due formazioni statunitensi con alcune delle migliori promesse delle high school, l'Angt Select Team, ovvero una selezione del torneo juniores dell'Eurolega, e il nuovo World Team, composto da giocatori originari di America Latina, Africa, Asia e Oceania.