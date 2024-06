Castello di Godego. Rapina in casa di due anziani, malviventi entrano dalla porta secondaria e li minacciano con un coltello poi fuggono con il bottino. Lei accusa un malore, portata in ospedale

CASTELLO DI GODEGO (TREVISO) - Rapina in casa, minacciano una coppia di anziani con un coltello e fuggono con il bottino. L'anziana è stata colta da un malore ed è stata portata in ospedale. Il fatto è accaduto ieri, 31 maggio, intorno alle 20, a Castello di Godego, in un'abitazione di via Verdi. Lì, due individui sono entrati, attraverso una porta secondaria, nell'abitazione di due coniugi di 83 e 77 anni e hanno iniziato a rovistare nei cassetti e negli armadi. Hanno poi preso un coltello dalla cucina della casa e hanno minacciato i due coniugi: la donna ha consegnato la collanina in oro che teneva al collo e l'uomo alcune monete che aveva in tasca. I due malviventi sono poi fuggiti a piedi dileguandosi a gran velocità. Appena dopo l'accaduto, la donna si è sentita male ed è stata portata in ospedale per le cure del caso.

Per dare un'identità ai due, sono in corso le indagini dei carabinieri.