TREVISO - Nella Marca ci sono 145mila fumatori, tra gli adulti, che ogni giorno bruciano più di 1,3 milioni di sigarette. Oltre ai problemi per la salute, vuol dire che ogni giorno va letteralmente in fumo una spesa complessivamente superiore ai 320mila euro. E l’andamento tra i ragazzi preoccupa ancora di più. Un adolescente trevigiano su 3 è un fumatore, più o meno accanito, che sia di sigarette tradizionali o elettroniche. Nella nostra provincia il 29% delle ragazze e il 24% dei ragazzi tra i 14 e i 18 anni nell’ultimo mese hanno fumato delle sigarette tradizionali. Ma se si aggiungono quelle elettroniche, le percentuali salgono addirittura al 37% per le ragazze e al 31% per i ragazzi. Per dare una dimensione, vuol dire più di 13.500 giovani trevigiani. Ben più del doppio, in proporzione, della media rilevata nella regione europea dell’Organizzazione mondiale della sanità.

Il nodo delle sigarette elettroniche

Le sigarette tradizionali vengono progressivamente sostituite da quelle elettroniche. Soprattutto tra i più giovani. Ma il risultato non cambia. Alla fine il 20% dei ragazzi fuma tutti i giorni: si va dal 7% a 14 anni (oltre 600 ragazzini) fino al 27% tra chi sta per diventare maggiorenne. Il quadro della situazione è stato fatto dall’Usl della Marca in occasione della Giornata mondiale senza tabacco. L’unica prevenzione possibile è smettere. I danni provocati dal fumo sono enormi. Le sigarette, e affini, sono responsabili di quasi il 15% delle morti premature, prima degli 80 anni, nel territorio trevigiano. «Si attestano circa 415 decessi all'anno, dei quali circa metà per tumore al polmone – sottolineano dall’azienda sanitaria – in gran parte tra gli uomini: 350 contro 65 tra le donne».

Il servizio per smettere di fumare

Smettere non è semplice. Ma nemmeno impossibile. L’Usl mette a disposizione i servizi degli Ambulatori trattamento tabagismo di Treviso, Oderzo, Castelfranco e Conegliano (Aulss2.veneto.it/Smettere-di-fumare). L'accesso è gratuito e permette di ricevere, su appuntamento, consulenze e trattamenti specialistici multi-professionali personalizzati. Da gennaio 2022, data di apertura degli Ambulatori trattamento tabagismo, fino alla fine di settembre dell’anno scorso sono già stati seguiti 233 fumatori (43% femmine e il 57% maschi). «Smettere di fumare fa bene non solo alla salute di chi smette e di chi respira passivamente il fumo, ma anche all’ambiente – concludono dall’Usl – si contribuisce a fermare la deforestazione, non si producono rifiuti inquinanti come i mozziconi, non si emettono sostanze inquinanti nell’aria e si evitano i loro depositi sulle superfici».