TREVISO - Dai professionisti dell'Nba o di una delle nazionali di vertice del basket europeo all'attività di base, con corsi e camp per avvicinare bambini e bambine alla pratica sportiva. E' un'estate, come sempre, densa di eventi e iniziative quella che si prepara a La Ghirada, il complesso alle porte di Treviso voluto dalla famiglia Benetton. A inaugurare la stagione, sarà nel prossimo weekend l'Adidas Eurocamp. Dal primo al 3 giugno, la rassegna, nata proprio qui nel 2003, riunirà molti tra i migliori prospetti della palla a spicchi internazionale per una tre giorni di allenamenti con stelle 'Nba del passato e del presente: su tutte, James Harden. Sugli spalti centinaia di addetti ai lavori, tra cui gli osservatori e i manager di tutte le franchigie della lega americana, per l'unico camp pre-Draft ufficiale al di fuori degli Usa. A proposito dei pro del miglior campionato al mondo e di chi ambisce a farne parte, ecco un "bis" di grande prestigio: la stessa Nba infatti ha organizzato in prima persona nelle palestre de La Ghirada un suo "Global Camp": due giornate, dal 5 al 6 giugno, di test medici, psicoattitudinali, atletici con alcuni dei giovani europei eleggibili in vista del Draft di fine mese. Si tratta di una sorta di Draft Combine in versione "Vecchio continente" sulla scia di quella che, tradizionalmente, si è tenuta a metà maggio a Chicago. Su invito e riservata ai dirigenti delle principali squadre Nba, per la prima volta sbarcherà oltre Atlantico.

BASKET UNIFICATO

Sabato 8 e domenica 9, il Torneo Internazionale di Basket unificato esalterà i valori dell'inclusione, nel segno della pallacanestro. La competizione, curata da One Team e dai Baskettosi, squadra di Treviso ormai nota in tutta Europa, vedrà sfidarsi 33 squadre, di cui dieci dell'estero, in cui atleti con disabilità psichiche e relazionali giocano insieme a compagni "normali". Altri due giorni e lo Sport Academy Camp darà i là ai programmi estivi per i giovanissimi. Dal 10 al 21 giugno, due cicli settimanali per il camp multidisciplinare nato alla Ghirada nel 2021. Dedicato ai più piccoli (6-11 anni) che vogliano conoscere gli sport da sempre nel cuore del mondo biancoverde: accolti in gruppi suddivisi per età dagli istruttori dei club della Città dello sport, circa 120 bambini si cimenteranno in basket, volley, rugby, golf e, da quest'anno, anche atletica. La Ghirada è diventata un talismano per la Nazionale di basket della Georgia. La scorsa estate, la selezione era venuta in ritiro qui una settimana in preparazione ai Mondiali. Ottenuta la qualificazione al Preolimpico, i georgiani, nel cui staff figurano due vecchie conoscenze come Manuchar Mark'oishvili e Nik'olotz Tskit'ishvili, hanno scelto nuovamente il centro sportivo trevigiano, dal 10 al 20 giugno, per tentare di centrare il pass per i Giochi di Parigi.

Per i ragazzi

Doppia data per il Benetton Basketball Camp: 24-28 giugno e 26-30 agosto. Per la sua prima settimana, lo storico camp di pallacanestro ha già raccolto 180 adesioni di ragazze e ragazzi dai 6 ai 16 anni. Nell'appuntamento di fine agosto, i giovani cestisti verranno affiancati dai coetanei impegnati nel corso da mini-arbitri, sostenuto dalla Fip. Dal 30 giugno al 13 luglio, immersione in plié e passi a due con lo Stage internazionale di danza: giunto alla 38esima edizione e promosso dallo staff trevigiano di Progetto danza, vedrà oltre 500 giovani danzatori e danzatrici perfezionarsi con maestri di caratura internazionale di classica, moderna e contemporanea. Ultimo, ma non ultimo Volley Treviso Summer Break (22-26 luglio): rivolto a ragazzi e ragazze dai 9 ai 15 anni , si propone di offrire ai partecipanti una settimana di allenamenti di pallavolo specifici insieme ai tecnici di una delle società riconosciute tra le più performanti ai livello giovanile in Italia.