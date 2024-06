Giovane incappucciato lancia un petardo nel giardino della scuola elementari: bambini sfiorati

TREVISO - Un ragazzo incappucciato è passato in bici accanto alla scuola, ha lanciato un petardo nel cortile e pochi istanti dopo l’ha sentito esplodere a poca distanza dai bambini. E’ quanto successo giovedì pomeriggio nella scuola elementare De Amicis nel centro storico di Treviso, tra l’altro sede della dirigenza dell’istituto comprensivo Serena. Un gesto sconsiderato, senza giustificazione, che avrebbe potuto avere anche conseguenze tragiche. Per fortuna il botto non è finito proprio in mezzo agli alunni. E nessuno ha avuto il tempo di avvicinarsi. Oltre allo spavento per l’inaspettata esplosione, nessuno si è fatto male.

L'identikit

Ma adesso è partita la caccia a chi non ha trovato niente di meglio da fare che gettare volontariamente un petardo dove c’erano dei bambini.

Non è semplice. Il ragazzo si era coperto la testa alzando il cappuccio, e poi ha pigiato sui pedali. Stando alle segnalazioni, si tratta di un giovane con un ciuffo biondo che già da alcuni minuti girava in sella alla propria bici tra via Caccianiga e viale D’Alviano. La scuola ha subito chiamato la polizia locale di Treviso. E gli agenti hanno effettuato un sopralluogo per iniziare a raccogliere elementi utili. «Un ragazzo incappucciato in sella a una bici ha lanciato un petardo nel cortile delle De Amicis. Fortunatamente i bambini erano lontani e, spavento a parte, nessuno si è fatto male – spiega Alessia Quadrini, preside dell’istituto comprensivo Serena – ho chiamato la polizia locale, che è subito intervenuta facendo un sopralluogo. Dai dettagli che abbiamo, però, sarà difficile risalire al colpevole».

Le telecamere

Non si lascia comunque nulla di intentato. Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere di videosorveglianza attive nell’area delle De Amicis. Qualche occhio elettronico potrebbe aver intercettato il passaggio del ragazzo con il ciuffo biondo. Non è un elemento che da solo può fare la differenza. Ma almeno c’è una base di partenza. Nonostante le azioni per arginare le baby-gang, purtroppo non si fermano i comportamenti decisamente oltre le righe, per usar un eufemismo, adottati da alcuni giovani. Solo l’altro ieri i carabinieri hanno denunciato cinque minori, ragazzini tra i 13 e i 16 anni, la maggior parte già nota per atti di bullismo e aggressioni varie, con l’accusa di aver rapinato dei coetanei sempre nel centro di Treviso. E dall’inizio dell’anno sono stati complessivamente 21 quelli deferiti alla Procura dei minori per le stesse ragioni. Si prova a correre ai ripari anche con progetti specifici per limitare la dispersione scolastica, cioè il numero di ragazzi che lasciando la scuola anzitempo rischiano di finire alla deriva. Mira a questo anche il nuovo sportello riorientamento lanciato dall’istituto Besta di borgo Cavour per tutte le scuole superiori della città. Educatori e psicologi saranno a disposizione dei ragazzi che hanno avuto delle difficoltà nel passaggio dalla terza media alla prima superiore, così come delle loro famiglie, per aiutarli a scegliere un altro percorso di studio, allontanando così la possibilità che non trovino più la loro strada.