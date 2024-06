PAESE (TREVISO) - Proposte per la viabilità, la sicurezza e l’ambito socio-sanitario. Ma anche progetti per la valorizzazione della piazza di Paese e sul futuro dell’ex Simmel come maxi-polo fotovoltaico, targato AscoPiave e Mom. Senza tralasciare le scintille che negli ultimi giorni hanno incendiato la campagna elettorale. Le candidate sindaco di Paese si sono confrontate su tutto nel faccia a faccia andato in scena ieri nella redazione del Gazzettino. Da una parte Katia Uberti, 51 anni, primo cittadino uscente, alla ricerca della conferma con la sua civica, la civica Patto per Paese e il sostegno del centrodestra unito, Lega, FdI e FI. E dall’altra Giuliana Donadi, 69 anni, candidato sindaco sostenuto dalla sua civica e dal Pd, più il supporto del movimento Vale, Azione, Italia Viva e Psi.

Partiamo dalle priorità. Quali saranno i primi impegni?

Uberti: «Sicurezza: vogliamo un territorio tranquillo. Puntiamo ad aumentare le telecamere, in particolare tra scuole, parchi, stazione e cimiteri. Dotandoli di bici elettriche, poi, gli agenti della polizia locale potranno essere ancora più vicini ai cittadini. Lavori pubblici: abbiamo 3 cantieri da 5 milioni legati al Pnrr, più altri 4 aggiunti dall’amministrazione. Oltre alla Casa della comunità, che verrà inaugurata a giugno 2025, intendiamo chiudere l’anello delle piste ciclopedonali tra capoluogo e frazioni. Non da ultimo, il sociale: vogliamo dare ancora più servizi alle famiglie. Continueremo a sostenere i progetti per i giovani e per gli oltre 1.300 ragazzi che gravitano nel mondo dello sport».

Donadi: «Il primo obiettivo è il coinvolgimento dei cittadini. Una comunità di basa su questo. Nel nostro comune manca: ci troviamo le cose calate dall’alto. Una comunità civile deve avere attenzione per gli anziani e le persone fragili. Deve lavorare per loro, e poi per tutto il resto. In questo senso, è importante creare commissioni su famiglia, sociale e sport. In tre palestre su cinque, ad esempio, non è consentito l’accesso al pubblico. Vuol dire che si gioca a porte chiuse. Non va bene. E bisogna rinforzare l’associazionismo. Abbiamo tante associazioni, ma non sono in rete e spesso vengono lasciate sole. Noi vogliamo creare uno sportello dedicato proprio alle associazioni, in modo da aiutarle ad affrontare i problemi e a sfruttare le opportunità».

Quali sono i nodi del traffico che vanno risolti?

Uberti: «L’incrocio di via Piave, appesantito da chi esce dalla tangenziale e va verso Castagnole. Una rotonda lì non è fattibile. L’unica soluzione è un semaforo intelligente nelle ore di punta. Lo faremo entro l’anno. Il centro di Castagnole, di seguito, è attraversato da due provinciali. Serve coraggio per valutare la possibilità di inserire dei sensi unici».

Donadi: «La cosa più importante è sviluppare la mobilità sostenibile. Gli autobus devono essere potenziati, ampliando gli abbonamenti per gli anziani. Così come vanno incrementate le piste ciclopedonali. Ci sono zone, come via Piave, ancora troppo pericolose. Non si riesce a passare neppure in carrozzina, se non andando in mezzo alla strada».

Che futuro immaginate per la piazza di Paese, ultimamente al centro di mille polemiche?

Uberti: «L’obiettivo è riqualificare piazza Andreatti. È' l’unico punto che non siamo riusciti a portare a termine in questo mandato. Così com’è, piace ai cittadini. Si tratta i vedere come riorganizzare le cose. Quel che è certo è che, nel mio mandato, io non ho mai avuto intenzione di venderla, come ha ingiustamente detto qualcuno facendo in realtà riferimento alla cubatura della vecchia biblioteca. E’ stata inserita nel piano delle alienazioni per consentire lo sviluppo di altre progettualità. Ma adesso verrà tolta anche da lì».

Donadi: «La piazza è inserita nel piano delle alienazioni per 2,7 milioni. Questo vuol dire che era stata messa in conto la vendita. E sette anni fa c’è stato un bando che è andato deserto. Per noi gli spazi esistenti devono rimanere pubblici. Quelli che ci sono, tra l’altro, oggi non vengono sfruttati al meglio».

L’area ex Simmel si prepara a ospitare un maxi-impianto fotovoltaico.

Uberti: «Uno dei punti di cui vado più fiera. Dopo 20 anni, si disinnesca una bomba sociale. Ci saranno postazioni per la ricarica elettrica, a partire dai bus, e uno dei primi distributori di idrogeno. Il tutto a fronte di 3,2 milioni di beneficio pubblico, 1,4 milioni di Imu e corrente per 20 anni per il centro infanzia».

Donadi: «Nessuno mette in discussione l’energia rinnovabile. Il nodo sta nei pannelli messi a terra. Sarebbe stato opportuno almeno valutare delle alternative, come viene indicato anche a livello regionale. Lì vicino, tra l’altro, c’era anche una discarica».

Il servizio di guardia medica a Paese è sospeso dal 2021

Uberti: «In altri comuni c’è stata la disponibilità dei medici di famiglia per continuare a garantire il servizio. Qui ci si è fermati a 3 su 9. Ma c’è già l’impegno a far ripartire la guardia medica nella nuova Casa della comunità, struttura gestita dall’Usl con specialisti e strumenti per la diagnostica che sarà aperta 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Qui confluirà anche la prima centrale di tele-riabilitazione, aperta nel frattempo nei locali di via San Luca».

Donadi: «Attualmente i problemi non sono da poco. Basti pensare che a Padernello, frazione con 3mila abitanti, oggi non c’è un medico. Per tanti anziani è un grosso problema raggiungere ambulatori in altri posti. Le persone più fragili aumentano. Ed è necessario intervenire per rispondere a queste esigenze».

Infine, la campagna elettorale a Paese era partita in modo tranquillo. Ma nelle ultime settimane ci sono stati diversi scontri.

Uberti: «Le regole vanno rispettate. Mi riferisco a manifesti diffamatori senza committente o a chi fa propaganda anche in modo non consentito (l’ultimo caso dell’“uomo sandwich” della Donadi che ha ricevuto dalla polizia locale una multa di oltre 200 euro, ndr). Chiedo a tutti i miei candidati di rispettarle. E auspicherei che lo facessero anche i competitor».

Donadi: «Nessuno ha mai creato situazioni di pericolo. Rispetto al caso dell’“uomo sandwich” è stato preso un abbaglio. E faremo ricorso. Quel che è certo è che in questa campagna elettorale non siamo stati messi nelle condizioni di poter utilizzare gli spazi per farci conoscere al meglio».