Adidas Eurocamp, alla Ghirada di Treviso arrivano le stelle dell'Nba

di Massimo Bolognini

La Nba è tornata a Treviso. Questa mattina, primo giugno, è scattato puntuale l'Adidas Eurocamp, la vetrina di alcuni dei migliori talenti giovanili della palla a spicchi mondiale, in programma alla Ghirada fino a lunedì. È il principale camp pre-Draft al di fuori dagli Stati Uniti riconosciuto dalla lega professionistica americana.

Le stelle dell'Nba alla Ghirada

A gestirli in campo c'è uno staff di coach composto da Jason Terry (19 stagioni da giocatore in Nba, oggi assistente agli Utah Jazz), Dave Joeger (Milwaukee Bucks, già capo allenatore di Memphis e Sacramento), David Vanterpool (Washington Wizards, da giocatore anche a Gorizia, Avellino e Siena), Jordan Ott (Los Angeles Lakers), Chris Fleming (Chicago Bulls), Rico Hines (Philadelphia 76ers), Shaun Fein (Los Angeles Clippers) e altri tecnici di livello, presenti assieme da una folta schiera di osservatori ed emissari di tutte le franchigie a visionare dagli spalti. La sella è James Harden dei Los Angeles Clippers atteso in Ghirada domani in tarda mattinata.