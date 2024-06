Rapina in casa, minacciano una coppia di anziani con un coltello e fuggono con il bottino. L'anziana è stata colta da un malore ed è stata portata in ospedale. Il fatto è accaduto ieri, 31 maggio, intorno alle 20, a Castello di Godego, in un'abitazione di via Verdi. Una residente della zona ha visto due giovani fuggire a volto scoperto, nel video, la sua testimonianza.