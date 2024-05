PREMARIACCO - Tre giovani, un ragazzo e due ragazze, sono stati sorpresi nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 31 maggio, dalla piena del fiume Natisone all'altezza del Ponte Romano, a Premariacco: sono in pericolo di vita.

Poco prima avevano lanciato l'allarme con il telefono in quanto si trovavano su un isolotto e l'acqua stava salendo velocemente a cause delle piogge torrenziali delle ultime ore. Quando sul posto sono giunti i soccorritori, non hanno individuato chi ha lanciato l'Sos. Le ricerche sono in corso anche con l'elicottero dei vigili del fuoco decollato da Venezia.

In un primo momento i pompieri sono intervenuti con l'autoscala, ma i ragazzi sono stati trascinati dalla forza delle acque. Un secondo tentativo di recuperarli è stato fatto all'altezza del ponte di Orsaria. Impegnate sul posto più squadre dei vigili del fuoco con l'elicottero. Sul posto anche i carabinieri.

+++Notizia in aggiornamento+++