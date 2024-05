TREVISO – Da ieri mattina ci sono anche le schede elettorali, le riproduzioni ufficiali di quelle vere, 55 per altrettanti comuni, rese ufficiali dalla pubblicazione sul sito della Prefettura. Come in ogni campagna elettorale, la pubblicazione della scheda è una tappa fondamentale: certifica che la scadenza elettorale è imminente e cristallizza la posizione dei vari candidati sindaci e delle liste a loro sostegno. E inoltre dà il via a una fase ancora più intensa della campagna elettorale, quella dei candidati consiglieri che possono stamparsi il fac-simile e distribuire santini, manifestini e immagine social col loro cognome scritto accanto al simbolo della lista con cui corrono. Sembrerà poco, ma i veterani con varie campagna elettorali alle spalle considerino il fac-simile della scheda col cognome segnato, l’arma di propaganda più potente di tutti.

LA DISTRIBUZIONE

Dando un’occhiata veloce alle schede, per quello che poi può valere, balza agli occhi che nei quattro comuni più grandi (Vittorio Veneto, Mogliano, Paese e Preganziol) il primo nome visibile quando si apre la scheda in tre casi è quello del candidato di centrodestra (Vittorio Veneto, Paese e Preganziol), mentre a Mogliano ad aprire è la candidata civica. E ancora: in una delle sfide più attese, quella di Quinto, la prima è la sindaca uscente Stefania Sartori sostenuta da FdI ma non dalla Lega, a seguire Ivano Durigon e Luca Miglioranza. A Carbonera Cristiana Sparvoli (Azione) è stata estratta prima del sindaco uscente Federica Ortolan. A Maserada invece il ritorno in pista dell’ex sindaco e parlamentare Floriana Casellato (volto storico del Pd) apre la scheda mentre il sindaco uscente Lamberto Marini è al secondo posto. A Codognè, dove la tensione tra Lega e FdI è alle stelle sebbene siano alleate a sostegno di Jessica Marini, ad aprire la scheda è il sindaco uscente Lisa Tommasella. Cinque comuni invece hanno un solo candidato: Meduna, Ormelle, Refrontolo, San Polo di Piave e Sarmede.

I NUMERI

Le elezioni amministrative vedono ai nastri di partenza 126 candidati sindaci schierati col sostegno di 156 liste: un esercito di candidati, poco meno di 700, che da settimane stanno battendo in lungo e in largo la Marca. Senza contare i candidati per le Europee, l’altro grande appuntamento elettorale di giugno. Tra poco più di due settimane il verdetto del campo: entrambe le consultazioni si tengono in contemporanea, dalle 15 alle 23 di sabato 8 giugno e poi dalle 7 alle 23 di domenica 9 giugno. Il voto al sabato è di sicuro una modalità insolita rispetto alle consuetudini italiane e anche questo potrebbe influire in un modo o nell’altro sull’andamento dell’affluenza. Solo per le comunali e solo per i centri al di sopra dei 15mila abitanti, in caso nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta al primo turno, si procederà come consueto al ballottaggio per i due più votati, domenica 23 (sempre dalle 7 alle 23) e, in questo caso, lunedì 24 giugno (dalle 7 alle 15). Per l'Europarlamento saranno chiamati alle urne quasi 741mila trevigiani, mentre poco meno di 400mila riceveranno anche la seconda scheda per scegliere sindaci e consiglieri comunali.