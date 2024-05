Il Veneto è una delle Regioni italiane con meno fumatori: si accendono una sigaretta 2 persone su 10 - Il report

I ragazzi in Veneto fumano meno che in passato, il 3% dei ragazzi fuma solo sigarette di tabacco, il 6% quelle elettroniche, mentre la maggioranza fuma prodotti di vario tipo. Complessivamente in regione si accendono una sigaretta circa 2 persone su 10 tra 18 e 69 anni, percentuale da anni tra le più basse in Italia. Sono questi alcuni dei numeri dell'abitudine al fumo in Veneto, diffusi in occasione della Giornata mondiale senza tabacco 2024 promossa dall'Oms.

«La Regione del Veneto - commenta l'assessore alla Sanità e al Sociale Manuela Lanzarin - da molti anni è impegnata nella promozione di persone e ambienti liberi dal fumo, contrastando il fenomeno del tabagismo a più livelli: dalla prevenzione dell'iniziazione al fumo nelle nuove generazioni alla protezione dal fumo passivo, fino al sostegno ai fumatori per raggiungere una vita libera dal fumo. Ne è prova il fatto che il Veneto è una delle Regioni italiane con il numero minore di fumatori».

La Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria, attraverso i piani regionali della prevenzione, negli ultimi vent'anni ha sviluppato diversi interventi di prevenzione e promozione della salute al fine di raggiungere, in collaborazione con le Aziende Ulss, l'obiettivo previsto: seguire l 'individuo dall'epoca del concepimento, accompagnandolo verso un invecchiamento attivo. «La strategia seguita a livello regionale, infatti - prosegue Lanzarin - è quella di cercare di accompagnare la persona in tutte le fasi e nei diversi ambiti di vita, rendendo disponibili e facili le scelte salutari».

La scuola, grazie al supporto dei Dipartimenti di Prevenzione delle Ulss, inserisce nel suo Piano di offerta formativa una pianificazione specifica per la promozione della salute rivolta al benessere di studenti, docenti, non docenti e famiglie.

Una pianificazione che prevede sia interventi didattici, che vengono inseriti direttamente nelle ore di attività curricolare, sia altre iniziative che vertono sull'organizzazione e la gestione della scuola stessa, oppure iniziative a premi ed uscite didattiche, che si integrano con i percorsi avviati in classe a supporto degli stili di vita sani».