NERVESA (TREVISO) - Vanno a mangiare ai Pioppi e si portano il dolce da casa. Di fronte all'intervento della proprietà, scatta il "massacro" su Google e Tripadvisor. Troppo spesso il sistema della recensione da insufficiente grave lasciata sul web sta diventando il modo in cui i clienti si vendicano per quella che considerano una possibile ingiustizia, un disservizio, o qualcosa che non è funzionato in un locale. E nella rete, questa volta, sono finiti i titolari dei Pioppi, la "Gardaland" del Montello. Un colpo al cuore che, almeno finora, è stato risparmiato a Bruno Ferrin, anima del paradiso di Nervesa, e alla moglie Marisa, che, probabilmente più avvezzi al contatto reale che a quello via web, non hanno ancora avuto sotto gli occhi la grave stroncatura.

IL FATTO

«Abbiamo preferito non far leggere queste recensioni a Bruno e Marisa, ci tengono troppo ai Pioppi - dicono i più giovani del gruppo - Ci sarebbero rimasti troppo male. Purtroppo, quando succedono queste cose, non è mai bello. Ci mettiamo tutto l'impegno possibile per rendere la nostra realtà disponibile a tutti in modo gratuito; chiediamo semplicemente di rispettare le regole. Abbiamo ricevuto alcune recensioni negative sia su Google che su Tripadvisor da parte di una famiglia che ha visitato il nostro locale per festeggiare un compleanno». E raccontano: «La famiglia in questione ha chiesto dei piatti e delle posate in più, spiegando che quelli precedenti erano caduti. Abbiamo sostituito il necessario. Poi abbiamo scoperto che i nuovi piatti erano destinati a una torta portata da casa. Come indicato chiaramente nel nostro regolamento, è vietato portare cibo e bevande dall'esterno; è solo grazie alle entrate dell'osteria che il parco giochi può continuare a esistere. Quando abbiamo fatto presente questa regola, la situazione è diventata tesa e si è trasformata in una discussione».

LA RECENSIONE

Del resto, per un parco gratuito, è che la proprietà debba avere una fonte di introito. La vendita di cibo e bevande, appunto. Cosa che, però, è forse sfuggita alla famiglia in questione. Che oscilla fra la definizione di "postaccio", "schifoso e vergognoso" e altri appellativi del genere. Aggiungendo che è un bene l'essersi portati il dolce da casa, dato che «correvamo il rischio che fosse come le altre robacce che abbiamo mangiato». Una critica che si è allargata a toccare anche la qualità dei giochi, definiti «fatiscenti».