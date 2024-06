Rubano l'auto del Comune e la usano come ariete per sfondare la vetrina della gioielleria: banda in fuga con monili e preziosi

CASIER (TREVISO) - Hanno rubato una Panda del Comune di Casier. Che hanno usato come ariete per sfondare la vetrina di “In Gioielleria” di Dosson, in viale Europa 62. Non prima di aver svitato e manomesso il congegno che serve per aprire la serranda del negozio. L’assalto è avvenuto all’1,13 della notte tra martedì e mercoledì. Hanno agito in tre, con il volto coperto da passamontagna nero, giubbetto e jeans scuri. Una volta all’interno hanno arraffato quanto era esposto in vetrina: collane, bracciali, anelli e orecchini d’oro.

Il colpo

C’era anche un pavè e dei punti luce con piccoli brillantini. Hanno preso tutto quello che riuscivano in pochi minuti perchè, appena sfondata la vetrina, ha cominciato a suonare l’allarme e le forze dell’ordine si sono precipitate sul posto. Inoltre, la gioielleria è al piano terra di un condominio abitato da 8 famiglie. Il terribile botto dell’auto contro la vetrata antisfondamento e la sirena dell’allarme hanno svegliato l’intero caseggiato e i condomini si sono attaccati al telefono per avvertire questura e carabinieri.

I banditi, molto probabilmente, sapevano che avevano pochi minuti. Così hanno allungato le mani nelle tre vetrine afferrando tutto quello che potevano e facendolo sparire in alcuni sacchetti. Qualche gioiello è caduto a terra e non è stato raccolto, qualche altro prezioso è finito incastrato tra le vetrata ed è stato lasciato lì. I malviventi sapevano che il fattore tempo era fondamentale. Non hanno nemmeno guardato la cassaforte. In meno di tre minuti sono entrati, si sono serviti e sono usciti, facendo perdere le proprie tracce.

La titolare

La titolare Beatrice Vian racconta quella notte, quando è stata svegliata dall’allarme sul telefonino. «È stato terribile. Ho visto le telecamere che inquadravano tre persone dentro al mio negozio. Mi sono alzata dal letto come una scheggia e, ancora in pigiama, sono corsa in gioielleria. Non ho aspettato le forze dell’ordine, che sono arrivate subito dopo. Se mi fossi trovata i ladri davanti, non so cosa sarebbe potuto succedere. Ma non ho pensato. In quegli istanti ho agito. Dovevo difendere il mio negozio che ho aperto a 19 anni». Beatrice Vian non ha mai avuto paura. Quella vera che ti irrigidisce e ti impedisce di pensare e di muoverti. Ha tanta rabbia, invece. «Ho allarmi sofisticati, ma ne installerò altri ancora più sofisticati. Ho la serranda e la vetrata antisfondamento. Ma metterò il cemento armato. Chissà che, se ci dovesse essere una prossima volta, o ladri si schiantino contro le colonne anzichè sfondare l’intero muro. Gli artigiani gentilissimi si sono messi subito al lavoro per riparare i danni ingenti fatti dagli scassinatori». Di fronte ad un furto, il cui ammontare deve essere ancora precisamente quantificato ma si parla di diverse centinaia di migliaia di euro, la titolare ringrazia tutti i clienti e i residenti di Dosson. «Sono stata sommersa da messaggi di affetto, da chi abita vicino, da chi è venuto da me a comperare l’anello per la fidanzata o il braccialetto per la cresima del nipotino. Ho ricevuto tanti messaggi anche da colleghi che mi hanno dato forza e tanta fiducia nel futuro. Ieri ho già ricominciato a lavorare. È il bello dei piccoli paesi». E conclude: «Vorrei che quello che è successo a me servisse da monito a tutti. Non siamo sicuri, nemmeno se abitiamo in un piccolo centro. Dobbiamo fare attenzione, chiudere sempre le porte, inserire l’allarme e guardarci intorno. Ormai, le nostre città sono diventate così».