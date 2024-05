Scende dall'autobus per andare a casa, 12enne investito da un'auto: è in pericolo di vita. Autista sotto choc

CAMPODARSEGO - Grave incidente stradale oggi 20 maggio pochi minuti prima delle 15 in via Pioga a Campodarsego. Un ragazzino di 12 anni, appena sceso dall'autobus, è stato investito da un'auto, un'Audi in transito, ed è ricaduto violentemente sull'asfalto: è in pericolo di vita, a seguito del grave trauma cranico riportato nell'impatto. Sul posto si sono portati prontamente gli agenti della Polizia locale della Federazione e i sanitari del Suem 118. Vista la gravità della situazione è stato richiesto da Padova l'intervento dell'elisoccorso. Dopo essere stato stabilizzato il giovane è stato elitrasportato a Padova. Sul luogo dell'incidente gli agenti stanno cercando di ricostruire la dinamica. Il conducente dell'auto, illeso, ma sotto choc, è stato sottoposto ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto. La viabilità lungo via Pioga è al momento bloccata per consentire agli operatori di terminare le singole attività.

