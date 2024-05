Scoppia l'incendio in garage: residenti miracolosamente illesi, ma danni ingenti

Incendio in abitazione oggi - 19 maggio- in via Umberto I ad Arzergrande. Per cause ora al vaglio dei vigili del fuoco e dei carabinieri, le fiamme sono partite dal garage della residenza. I residenti si sono subito accorti che qualcosa non andava per il verso giusto e sono subito usciti in strada. Immediato l'allarme ai numeri d'emergenza. Sul posto sono arrivati i pompieri con un paio di mezzi e più operatori. L'area interessata di via Umberto I è stata transennata dai carabinieri per consentire agli operatori di lavorare in tutta sicurezza ed evitare che possibili curiosi si avvicinassero troppo all'area dell'intervento. A scopo precauzionale è stata allertata anche la centrale operativa del Suem 118, ma nessuno dei presenti ha necessitato delle cure del pronto soccorso. L'attività dei vigili del fuoco è andata avanti per diverse ore. Si sta cercando di risalire alle cause del rogo. Al momento la pista più accreditata è quella di un banale corto circuito che poi ha trovato terreno fertile con il materiale contenuto nel garage. Sul luogo del'emergenza

è intervenuto tempestivamente anche il sindaco Filippo Lazzarin che ha contribuito fattivamente a deviare il traffico veicolare lungo arterie secondarie.

