Violenza all'Euganeo, la finale di ritorno tra il Padova e il Catania sarà a porte chiuse

PADOVA - Dopo quanto accaduto allo stadio Euganeo martedì 19 marzo, il giudice sportivo della Lega Pro ha deciso che la partita di ritorno tra il Catania e i biancoscudati si terrà a porte chiuse. Inoltre, entrambe le società dovranno pagare un'ammenda, 5 mila euro per il Calcio Padova e 10 mila per gli etnei.

La decisione del giudice sportivo

«Da quanto sopra esposto - si legge nella nota - appare evidente la gravità dei comportamenti dei sostenitori del Catania. Invero, le condotte sopra riportate sono state perpetrate in violazione degli artt. 6, 25 e 26 C.G.S. e costituiscono fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e fatti violenti integranti pericolo per l’incolumità pubblica. Nella specie va rilevato che esse hanno determinato, anche in concreto, la ritardata ripresa del gioco dopo l'intervallo di circa 4 minuti a causa, peraltro, dell’invasione di campo da parte di un numero consistente di tifosi ospiti. Inoltre, hanno rappresentato un rilevante rischio per l’incolumità dei tesserati e dei tifosi e degli addetti ai servizi (considerate le modalità dei lanci effettuati in reciproco danno dalle due tifoserie) e hanno provocato danni all’impianto sportivo - e prosegue - Nell'individuazione della sanzione più adeguata ed equamente commisurata alla gravità delle condotte perpetrate e alle conseguenze concrete che ne sono derivate, appare congrua la sanzione prevista dalla lettera e) e cioè l'obbligo a carico della Società Catania di disputare una o più gare a porte chiuse, oltre all'irrogazione di un'ammenda. Per l’effetto, commina la sanzione della disputa di una gara casalinga a porte chiuse e di euro 10.000 di ammenda.

Cosa è successo

Durante l'intervallo della partita i tifosi etnei hanno effettuato un'invasione di campo a suon di bengala e mortaretti. Erano una sessantina e sono corsi sotto la Tribuna est, dove siedono i padovani. E lì, sotto la recinzione in plexiglas, hanno lanciato fumogeni verso gli spettatori, rubato uno striscione (poi restituito) e cercato di colpire con cinghie e bastoni di fortuna i padovani. A interrompere il blitz, l'arrivo di polizia e carabinieri.