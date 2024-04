Cadoneghe. Ubriaco alla guida del camion, esce di strada e rifiuta di sottoporsi all'etilometro. Denunciato autista dell'Est

CADONEGHE (PADOVA) - Ubriaco fradicio ha messo a rischio la sua vita e quella degli altri utenti della strada. Un camion carico di prodotti per parrucchieri di una ditta romagnola e condotto da un uomo di 36 anni moldavo con passaporto romeno, martedì 23 aprile è transitato a Cadoneghe lungo via Bagnoli.

Per cause ora al vaglio della Polizia locale è finito fuori strada.

Qualcuno ha chiamato i vigili per i rilievi del caso anche alla luce del fatto che in quella zona agricola di Cadoneghe è vietato il transito di mezzi pesanti. Quando gli agenti hanno identificato l'autista si sono subito resi conto che il cittadino dell'Est era alterato. Hanno così deciso di sottoporlo all'esame dell'alcoltest. Il 36enne si è rifiutato. Il Codice della Strada identifica tale comportamento come un'ammissione di colpa. Per questo motivo è stato denunciato all'autorità giudiziaria per rifiuto di sottoporsi al test alcolemico con contestuale ritiro della patente. E' stata contattata la ditta per la quale prestava servizio per provvedere al recupero del mezzo pesante. L'indagato rischia una sanzione fino a 6mila euro. La Polizia locale ha lavorato non poco anche per coordinare la viabilità visto che il recupero dal fossato del camion ha implicato mediante una gru un lavoro di diverse ore. Chiaro il messaggio del sindaco Marco Schiesaro: "Intensificheremo i controlli nelle aree agricole per evitare che i mezzi pesanti attraversino quelle zone che sono a loro interdette".