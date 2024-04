Perde il controllo dell'auto in curva e "vola" nel giardino di una villa. Due feriti gravi

SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO - Sfiorata la tragedia oggi 24 aprile alle 13,20 adiin via San Polo.su Volkswagen T-roc avrebbero preso una semicurva a velocità eccessiva. Chi era al volante, N.A. di 22 anni, in Italia senza fissa dimora, è andato a sbattere contro il marciapiedi che scorre lungo la strada. Il mezzo si è impennato finendo la sua corsa nel giardino di una villa . Sia l'automobilista che il passeggero, anch'egli albanese, N.L. di 21 anni sono rimasti gravemente feriti. Sono stati assistiti dal personale medico del Suem 118 e dopo essere stati stabilizzati sono stati accompagnati in ospedale a Padova. L' auto è stata sequestrata in attesa di tutti gli accertamenti del caso. I rilievi sono curati dagli agenti della Polizia Stradale del distaccamento di Piove di Sacco. All'interno della villa l'auto fuori controllo,. E' stata recuperata da un carroattrezzi ed è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa della chiusura dell'attività d'indagine. Come da prassi sul conducente del mezzo sono stati richiesti gli accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto.