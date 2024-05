Padova. Mala movida al Portello. Rimprovero dai poliziotti perché urina sul marciapiede: l'"amico" si scatena come una furia e picchia gli agenti

PADOVA - Un brasiliano di 34 anni, è stato arrestato dalla polizia che è stata aggredita per aver redarguito un avventore di un locale al Portello di Padova che stava urinando sul marciapiede, incurante della presenza di altre persone.

Le volanti stavano monitorando la situazione della movida del locale e sono intervenuti per identificare l'uomo, un giovane nordafricano, che stava lordando il marciapiede di fronte ad un bar. Quando gli si sono avvicinati, dall'altra parte della strada il 34enne brasiliano, già noto alle forze dell'ordine, li ha minacciati e offesi, aggredendo gli agenti con pugni nel momento in cui gli hanno chiesto le generalità. In aiuto ai poliziotti è intervenuta un'altra pattuglia, ma l'uomo ha reagito ancor più violentemente, ferendo un agente ad una mano e colpendone un altro con calci al torace.

L'aggressore alla fine è stato arrestato per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Nelle ultime settimane il Portello ha visto vari interventi della polizia che, chiamati dai residenti e commercianti della zona, ha allontanato persone moleste e comminato multe per ubriachezza. «I servizi nella zona del Portello - ha detto il questore Marco Odorisio - proseguiranno proprio in chiave di prevenzione al fine di garantire una 'buona movida' nell'interesse di tutti, sia dei residenti, che degli esercenti e degli stessi avventori. Quello che preoccupa è dover registrare talvolta una certa avversione ed ostilità nei confronti degli agenti ai quali desidero esprimere un sentito ringraziamento e gratitudine per il loro quotidiano impegno a favore delle comunità".