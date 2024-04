ROSOLINA - L’Isola di Albarella ospiterà la seconda edizione del Festival del paesaggio, al via dal 25 aprile con le migliori proposte vivaistiche delle ditte venete e non solo. La manifestazione, che verrà inaugurata giovedì, alle 15, in via Settima Est, sarà visitabile dalle 10 fino alle 19 anche nei giorni successivi, per concludersi domenica 5 maggio. Saranno otto gli espositori che presenteranno al pubblico il meglio delle proprie aziende, ricordando quanto l'arte faccia parte della storia dei giardini italiani e di molti siti nel mondo attraverso intrecci di cespugli, viluppi di foglie, giochi d'acqua e sculture. Ma l’idea alla base di questo evento è anche quella di proporre al pubblico l’evoluzione, avvenuta nel corso dei decenni, del concetto di giardino: divenuto oggi sinonimo di svago e divertimento, pur contemplando comunque una sua bellezza ed armonia.

I protagonisti della rassegna di Albarella saranno: Geran Servizi Sas, Fioreria Piccole Gioie, Sep Srl, Bottega del passaggio, Bbq Garden, Albatech Ambiente Srl, 3dse Floricoltura e Salmaso Vivai, che, con il contributo di Ideacasin per l’allestimento all’aperto outdoor, porteranno i visitatori in un mondo di piante e colori ideale per il periodo primaverile.



ALTRI EVENTI

Contemporaneamente a questo l’Isola ha organizzato una serie di eventi per dare la possibilità a tutti di vivere al meglio la permanenza ad Albarella anche in questo periodo di bassa stagione. Nello stesso giorno dell’inaugurazione, alle 15.30, si terrà anche una lezione con Anna Perbellini, docente dell’Università di Padova, che insegnerà ai presenti come creare un olio essenziale. Alle 16.30, grazie alla produttrice di miele Monica Mazzucco, sarà possibile immergersi nel mondo delle api alla scoperta dei segreti e delle qualità di queste incredibili creature. A fare da cornice a ciò, nell’arco di tutta la giornata, le creazioni floreali di Sabrina Pierotti di Nero Cumino ed i maestosi rapaci dell’appassionata di falconeria Vanessa Marchetti, la quale arriverà ad Albarella con gufi, poiane, falchi e barbagianni.

Ancora, nei giorni successivi si alterneranno lezioni, workshop, mostre e concerti per tutti i gusti: dal live acustico del duo B&P, composto da Filippo Piva e Luca Brighi, quest’ultimo impegnato come corista nell’ultimo tour di Zucchero, all’incontro con Marcello Tanca, geografo e professore dell’Università di Cagliari, che spiegherà le peculiari caratteristiche del nostro paesaggio. Non mancheranno le iniziative dedicate ai bambini, curate e seguite dalle educatrici dell’associazione Mirò di Padova nelle giornate di lunedì 29 e martedì 30 aprile.

Il Festival del paesaggio si preannuncia dunque come un appuntamento imperdibile per gli amanti del verde e della vita all’aria aperta, e sarà solamente uno degli appuntamenti primaverili dell’Isola di Albarella, la quale si sta già preparando per dare il via all’attesa stagione estiva con tante nuove attività che saranno comunicate nel corso delle prossime settimane.