ROVIGO - L’alta formazione tecnica dell’Its Academy Meccatronico Veneto arriva anche a Rovigo, con una nuova sede. Sarà attivato a ottobre il corso per Tecnici superiori per l’Innovazione di processi e prodotti meccanici con 24 posti disponibili. Un ampliamento fortemente richiesto dal tessuto imprenditoriale locale e reso possibile anche grazie all’interesse e al sostegno di Confindustria Veneto Est. «La richiesta di profili tecnologicamente preparati alle nuove sfide del mercato è cresciuta in modo esponenziale - afferma il direttore generale Its Academy Meccatronico Veneto Giorgio Spanevello -. Nelle imprese più all’avanguardia del settore industriale si cercano tecnici in grado di progettare e innovare e abilità pratiche allenate al lavoro di squadra, alla manutenzione e alla programmazione su macchinari 4.0. La proposta di avvio di un nuovo corso a Rovigo orientato all’innovazione risponde a queste esigenze formative e ha l’obiettivo di consentire ai giovani di crescere professionalmente in un territorio dinamico dal punto di vista industriale».



NUOVA SEDE

«Confindustria Veneto Est ha fortemente promosso la costituzione del polo di Rovigo dell’Its Academy Meccatronico Veneto che ringraziamo per aver risposto alle esigenze delle imprese e del territorio - sottolinea Francesco Nalini, delegato Confindustria Veneto Est per l’Education -. Confidiamo ora nell’adesione di studentesse e studenti a una proposta formativa di qualità». Secondo Unioncamere in Veneto il 68,1% dei profili richiesti dalle aziende non trova candidati, tra questi i tecnici superiori della meccanica. I nuovi corsi sono una chiave per un ingresso nel mondo del lavoro. «Con Rovigo e il Polesine Its Academy allarg la sua rete a tutto il territorio di riferimento di Confindustria Veneto Est. Le imprese sono pronte a collaborare per accogliere gli studenti nei programmi teorico-pratici di formazione. Il nuovo corso è anche un’opportunità concreta di lavoro per i giovani nel territorio, anche per sviluppare innovazione e nuove vocazioni imprenditoriali», sottolinea Paolo Armenio, vicepresidente Confindustria Veneto Est per il Polesine.



IL CORSO

Il profilo di Tecnico superiore per l’Innovazione di Processi e Prodotti Meccanici che si attiverà a Rovigo è molto richiesto dalle aziende, tanto che la domanda supera la disponibilità di tecnici specializzati e i diplomati all’Its trovano subito collocazione dopo il diploma.

Il corso, di durata biennale, fornisce competenze in materia di industrializzazione di prodotti e innovazione di processi. Gli studenti impareranno a realizzare prototipi virtuali, acquisiranno abilità nelle attività di costruzione, testing e documentazione di processi e impianti automatici, dimostrando conoscenza dei cicli di lavorazione, dei sistemi di comando, controllo e regolazione delle metodiche di collaudo e messa in funzione fino ai concetti fondamentali di prevenzione delle modalità di guasto. Con l’ampliamento a Rovigo, dal biennio 2024-26 diventano 20 le classi in partenza e 15 le sedi in tutto il Veneto, con 500 futuri Tecnici meccatronici. Per toccare con mano la formazione Its, ci sono gli “Open Days Meccatronici” con oltre 100 appuntamenti nelle sedi del Veneto. Le date e il link per l’iscrizione sono disponibili nel sito www.itsmeccatronico.it. Il bando con tutti i dettagli è visibile sul sito www.itsmeccatronico.it. Iscrizioni per le selezioni di luglio ad accesso prioritario aperte fino al 19 luglio.