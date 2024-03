PORTO VIRO-ROSOLINA É ufficialmente ripartito il passo-barca che collega Porto Levante e Albarella. L’infrastruttura, inaugurata lo scorso giugno, è stata fortemente voluta dai Comuni di Porto Viro e Rosolina che, grazie ai fondi stanziati dalla Regione Veneto, hanno potuto offrire questo servizio alle migliaia e migliaia di turisti che transitano nella zona durante i mesi primaverili ed estivi. Unendo via delle Valli nord a quella delel Valli sud, il passaggio sul Po di Levante rientra negli obiettivi del Piano regionale dei trasporti, che prevede lo sviluppo di un sistema di mobilità sostenibile e guarda con sempre maggior decisione alla tutela dell’ambiente e del territorio, strizzando l’occhio alla promozione di un turismo slow e green.



FASE SPERIMENTALE



A questo secondo taglio del nastro ha preso parte la vicepresidente del Veneto Elena De Berti, la quale ha sottolineato come le istituzioni abbiano fortemente creduto in questo collegamento fluviale grazie alla risposta ricevuta dai paesi coinvolti, dalle associazioni e, più in generale, dai cittadini. «Attualmente siamo ancora nella fase sperimentale del progetto, che durerà fino al 2025 - ha spiegato Elena De Berti - Viste le presenze sempre maggiori, però, confidiamo che, dal prossimo anno, questa realtà possa diventare una vera e propria infrastruttura definitiva».



SNODO STRATEGICO



Il traghetto, infatti, in soli tre mesi di servizio ha trasportato più di duemila visitatori, complice anche il punto strategico in cui è collocato: l’area si trova in prossimità del tratto conclusivo della ciclovia Ven.To. che costeggia l’asta del Po, collegando Torino al mare, oltre ad essere attraversata anche da numerosi percorsi già inseriti nella Rete escursionistica veneta.

Il servizio inizierà a Pasqua e resterà in funzione fino al 27 ottobre, per un totale di 100 giorni lavorativi: gli orari di utilizzo potranno essere consultati al numero 329-8607630.



TURISMO SOSTENIBILE



Molto soddisfatti i sindaci delle due località, Valeria Mantovan, e Michele Grossato, i quali sin dal primo giorno dei propri mandati hanno puntato sul turismo sostenibile come grande opportunità per il territorio. «Grazie a questo servizio abbiamo dimostrato, e continueremo a farlo, che il Delta del Po offre molto altro oltre alle spiagge» - ha dichiarato Grossato, che in settimana si era già fatto promotore del bike tourism all’inaugurazione dei lavori del tratto della Ciclovia adriatica, poco distante dal traghetto di Albarella. La Mantovan ha definito questa giornata come “importante e fondamentale” per incoraggiare sempre di più il cosiddetto slow-tourism, con i rispettivi benefici che comporta. Presenti anche altre autorità come il senatore Bartolomeo Amidei ed il prefetto di Rovigo Clemente Di Nuzzo, che hanno potuto constatare come la zona del Polesine, per circa metà dell’anno, diventi l’area di maggiore interesse dell’intera provincia per quanto riguarda il turismo, e quindi l’economia.

Parole di apprezzamento anche da parte del presidente dell’Ente parco Moreno Gasparini, il quale ha asserito che questo passo-barca è un ulteriore tassello che va ad inserirsi all’interno di una rete di servizi pensata per rendere il delta del Po un’area sempre più fruibile a tutti: «Sebbene il percorso da fare sia ancora lungo, questa struttura è la dimostrazione di come la strada intrapresa sia quella vincente». Al termine degli interventi é avvenuto il vero e proprio taglio del nastro da parte del vicepresidente della Regione che, sebbene le condizioni meteo non fossero delle migliori, ha colto l’occasione per effettuare un giro inaugurale.