Papa Francesco in volo per Venezia: decollato alla 6,32 dall'eliporto del Vaticano

È una giornata storica per Venezia con l'attesissima visita di papa Francesco.

Il pontefice la comincia dalla Giudecca, nel carcere femminile, dove incontra le detenute e visita il padiglione della Biennale del Dicastero vaticano per la cultura e l'educazione. Poi si sposta alla Salute, per dialogare con 1.500 giovani provenienti da ogni parte del Patriarcato e dalle altre 15 diocesi del Nordest. Infine arriva in piazza San Marco, per la messa solenne, seguita dall'omaggio alle spoglie dell'evangelista che fu stretto collaboratore di Pietro, in forma riservata all'interno della basilica cattedrale.



IL PELLEGRINAGGIO

Per la messa sono prenotate 10 mila persone che entrano in città di primissimo mattino. Le parrocchie sono mobilitate per partire già all'alba, ancora prima quelle dalle zone più lontane del Patriarcato. I gruppi si mettono in marcia prestissimo perché l'accesso ai vari varchi della piazza è consentito dalle 7 alle 9, due ore prima dell'inizio della celebrazione. Uno dei momenti più delicati di questa domenica sarà il deflusso a messa finita. «L'uscita avverrà solo dopo che il Santo Padre avrà preso la via del ritorno spiegano dal Patriarcato e dal Comune . Ai fedeli è raccomandato di aspettare in ordine in piazza fintanto che, tramite gli altoparlanti e i volontari presenti, non sarà dato il via libera al deflusso. Si esce per lo stesso varco da dove si è entrati. L'invito è di farlo con calma, cercando di evitare assembramenti». Diecimila persone che escono contemporaneamente dalla piazza sono un bel numero da gestire. Le zone che potrebbero andare più sotto pressione sono le Mercerie e le calli verso Rialto; calle larga XXII marzo e bacino Orseolo; tutto il molo della Piazzetta, sia in direzione Giardinetti che verso riva degli Schiavoni. In queste settimane si sono succedute numerose riunioni del Comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico dove sono stati affinati i dettagli della parte logistica.



IL DEFLUSSO

Gran parte dei fedeli si dirigerà verso piazzale Roma per riprendere la via di Mestre e della terraferma. È prevedibile che nelle prime ore del pomeriggio le presenze si dilateranno su un raggio maggiore facendo via via defluire il pubblico. Molti si muoveranno a piedi. Tanti aspetteranno i mezzi pubblici che riprenderanno a funzionare regolarmente da metà pomeriggio. Nelle istruzioni date a ciascun partecipante alla messa, Patriarcato e Comune ricordano di portare con sé uno snack proprio perché non ci sarà possibilità di muoversi almeno prima delle 13.30. Acqua sarà distribuita a volontà dai volontari presenti in ciascuno dei 13 settori, suddivisi a loro volta in 75 "mini zone" nelle quali sarà anche distribuita la comunione. Un'altra importante raccomandazione: non è possibile portare con sé ombrelli. Pertanto, per proteggersi dal sole servono cappelli o copricapo; se piove k-way e mantelle. In caso di necessità ci si può rivolgere agli addetti al servizio d'ordine. I bagni sono disponibili ai Giardinetti e dietro il museo Correr. Il Punto di primo soccorso alle Procuratie nuove.