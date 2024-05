VENEZIA - Forse gli hanno negato di poter usare il bagno, forse una parola detta nel momento sbagliato a una persona già alterata dall'alcool: è bastato poco a un ragazzo italiano, pare veneziano sostengono alcuni testimoni, per dare in escandescenze e trasformare un angolo di Venezia in un ring. Ieri sera le persone che si stavano godendo l'aperitivo tra l'osteria Riccio Peocco e il kebab lì vicino (che un'ordinanza della polizia locale ha chiuso per tre giorni per irregolarità amministrative) hanno vissuto momenti di di terrore in campo Santi Apostoli. Il ragazzo è entrato nel kebab chiedendo di poter usare il bagno, già alterato dall'alcool: al rifiuto del proprietario si è scatenata la furia del giovane, che ha cominciato a inveire contro i gestori, a lanciare sedie e a rompere bicchieri, tentando con questi di ferire chiunque gli capitasse a tiro.